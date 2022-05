ATP Masters Rom: Novak Djokovic vs Felix Auger-Aliassime im TV, Livestream und Liveticker

Novak Djokovic (ATP-Nr. 1) trifft im letzten Viertelfinale am Freitagabend beim ATP-Masters-Turnier in Rom auf Felix Auger-Aliassime (ATP-Nr. 9) - ab 20.30 Uhr live im TV auf Sky und ebenso dort im Livestream. Und im Liveticker bei uns!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 13.05.2022, 21:34 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] N. Djokovic - F. Auger-Aliassime 5:3 Das ist eigentlich untypisch für den Djoker, der sich solche Gelegenheiten eigentlich nicht nehmen lässt. Allerdings verlässt den Serben sein erster Aufschlag und es gibt hier tatsächlich die Chance auf das Re-Break. N. Djokovic - F. Auger-Aliassime 5:3 Das könnte die Vorentscheidung im ersten Satz gewesen sein! Wieder spielt der Djoker einen starken Return und macht sofort Druck. Der Punkt und damit das Break geht an den Serben, der hier erstmals Emotionen zeigt und die Faust in Richtung Box streckt. N. Djokovic - F. Auger-Aliassime 4:3 Nun allerdings wird es brenzlig für den 21-Jährigen! Djokovic returniert nämlich beim zweiten Aufschlag des Kanadiers sehr aggressiv und baut damit mächtig Druck auf. Am Ende landet eine Vorhand von Auger-Aliassime im Netz und es gibt Breakball für den Djoker! N. Djokovic - F. Auger-Aliassime 4:3 Das allerdings lässt sich eine Nummer Eins der Welt nicht so einfach gefallen. Novak Djokovic legt nach und bringt seinen Service ebenfalls ohne Punktverlust durch. Langsam, aber sicher geht es in die Crunch-Time von Satz Eins. N. Djokovic - F. Auger-Aliassime 3:3 Nachdem zu Beginn des Satzes der Djoker den etwas souveräneren Eindruck machte, bestimmt nun Felix Auger-Aliassime das Geschehen. Der Kanadier gleicht ohne Probleme und zu Null zum 3:3 aus. N. Djokovic - F. Auger-Aliassime 3:2 Djokovic rettet sich über die guten Aufschläge, mit denen er sofort Druck aufbauen kann. Der Serbe gewinnt aktuell über 80 Prozent der Punkte, wenn der erste Aufschlag kommt. So dreht der 34-Jährige das Geschehen zu seinen Gunsten und stellt auf 3:2. N. Djokovic - F. Auger-Aliassime 2:2 Überragende Vorhand nun von Auger-Aliassime, der Djokovic keine Chance gibt, diesen Ball noch über das Netz zu bringen. Der Kanadier hat hier den Breakball. N. Djokovic - F. Auger-Aliassime 2:2 Wenn der Kanadier den ersten Aufschlag trifft, sieht das richtig gut aus. Die Nummer Neun der Welt kann viel Druck machen, allerdings ist seine Quote noch ausbaufähig. Nichtsdestotrotz holt er sich hier das 2:2. N. Djokovic - F. Auger-Aliassime 2:1 Starkes Aufschlagspiel vom Djoker! Der Serbe holt sich mit seinem zweiten Ass zu Null den Aufschlag und stellt problemlos auf 2:1. N. Djokovic - F. Auger-Aliassime 1:1 Statt 0:30 hatte dieser Stop dem Kanadier im Übrigen ein 15:15 gebracht. In der Folge serviert der Herausforderer richtig gut und gleicht zum 1:1 aus. N. Djokovic - F. Auger-Aliassime 1:0 Wow! Das ist ein irrer Stop den Auger-Aliassime da auspackt. Einen langen Ballwechsel beherrscht eigentlich Djokovic, doch Auger-Aliassime geht mutig vor ans Netz. Der Passierschlag von Djokovic ist gut, doch in voller Streckung kann der Kanadier die Kugel noch über das Netz schaufeln. Da gibt es fairen Applaus von der Nummer Eins der Welt. N. Djokovic - F. Auger-Aliassime 1:0 Der Serbe geht vor ans Netz und spielt einen herrlichen Stop aus dem Lauf heraus. Da kommt der Kanadier nicht mehr heran und so startet Djokovic mit einem erfolgreichen Aufschlagspiel. N. Djokovic - F. Auger-Aliassime 0:0 Auf geht's! Djokovic eröffnet die Partie mit eigenem Aufschlag, schlägt unter anderem ein schnelles Ass. Dennoch geht es über 30:30. Es geht doch schneller! Nun geht es doch flotter als gedacht. Jill Teichmann muss im Viertelfinale leider aufgeben und so ist das Match bereits beendet. Für Djokovic und Felix Auger Aliassime wird es also schon in knapp 15 Minuten losgehen können. Geduld ist gefragt! Auf dem Centre Court findet momentan noch das letzte Viertelfinale der Frauen statt. Dort befinden sich Teichmann und Kasatkina aktuell im zweiten Satz. Vor 21:45 Uhr wird das Viertelfinale der Männer also nicht beginnen. Kann Auger-Aliassime den Djoker stürzen? Felix Auger-Aliassime zeigte sich in Madrid bereits formverbessert. Zwar war gegen Alexander Zverev im Viertelfinale Schluss, zuvor schlug er jedoch mit Garin und Sinner zwei gute Gegner. In Rom begann das Turnier mit einem Satzverlust gegen Davidovich Fokina, danach steigerte sich FAA allerdings deutlich. Auf dem Weg zur Bestform Langsam, aber sicher kehrt Novak Djokovic immer mehr zur Bestform zurück. Der Serbe zeigte sich schon in der letzten Woche in Madrid sehr stark und hatte nur knapp das Nachsehen gegen Überflieger Carlos Alcaraz. Ansonsten spielte der Routinier ein gutes Turnier und erwischte auch in Rom einen mehr als soliden Start. Ohne Satzverlust und grosse Mühe marschierte die Nummer Eins der Welt ins Viertelfinale. Guten Abend! Hallo und herzlich willkommen zum ATP Masters in Rom! Der heutige Freitag stand und steht im Zeichen der Viertelfinals. Den Abschluss des Tages macht das letzte Viertelfinale der Männer, in dem sich Novak Djokovic und Felix Auger-Aliassime gegen 21 Uhr duellieren werden.

© Getty Images Novak Djokovic, Felix Auger-Aliassime

Novak Djokovic kommt so langsam in French-Open-Form! Der Weltranglisten-Erste war nach einem verpassten Jahresauftakt (Einreise-/Visum-Drama in Australien ist das Stichwort) erst verspätet ins Jahr 2022 gestartet, nachdem er dann auch die Masters-Turniere in Indian Wells und Miami nicht spielen konnte.

Der Start auf der roten Asche lief ebenfalls unrund an, Djokovic sprach von einer Krankheit - kein Corona, wie er erklärte -, mit der er sich plage. Nach der umkämpften Turnierwoche mit dem Finaleinzug in Belgrad stand er zuletzt auch beim Masters-Turnier in Madrid in der Vorschlussrunde, nun in Rom im Viertelfinale.

Nach starken Leistungen: Gegen Aslan Karatsev setzte es ein 6:3, 6:2, gegen einen eher müde wirkenden Stan Wawrinka ein 6:2, 6:2.

Felix-Auger-Aliassime: Mit Toni Nadal in der Hinterhand

Und Gegner Felix Auger-Aliassime? Hat mit unterschiedlichen Leistungen aufgezeigt in der aktuellen Sanplatzsaison, mit drei Viertelfinals (Barcelona, Estoril, Madrid). In Madrid allerdings hat er mit glatten Siegen gegen die Sandplatzkönner Cristian Garin und Jannik Sinner überzeugt, Endstation war hier gegen Alexander Zverev in zwei Sätzen.

Ein entscheidendes Erfolgserlebnis hatte Auger-Aliassime allerdings bereits im Februar gefeiert, seinen Premieren-Turniersieg in Rotterdam. Ein großes Ding für den 21-Jährigen, der zuvor alle seine Endspiele auf der Tour verloren hatte.

Djokovic und Auger-Aliassime haben bislang noch nie gegeneinander gespielt, wobei Djokovic den Coach des Kanadiers bestens kennt: Toni Nadal nämlich, der seinen Neffen Rafael in zig Duellen an der Seite stand. Ob er die entscheidenden Tipps hat?

Wo kommt Djokovic gegen Auger-Aliassime?

Das Viertelfinale zwischen Novak Djokovic und Felix Auger-Aliassime ist als letztes Spiel angesetzt - und nicht vor 20.30 Uhr. Sky überträgt im TV und Livestream, im Liveticker seid ihr bei uns dabei!