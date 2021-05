ATP Masters Rom: Rafael Nadal und Novak Djokovic - Bereit für die French Open

Rafael Nadal und Novak Djokovic haben sich beim ATP-Masters-1000-Event von Rom ein episches Endspiel geliefert. Und damit auch über Diskussionen ob ihrer Form in Hinblick auf die anstehenden French Open aufgeräumt.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 17.05.2021, 16:11 Uhr

Geschichte wiederholt sich. Inbesondere bei jenen beiden Herren, die sich am gestrigen Sonntag im Foro Italico den Titel untereinander ausmachen sollten. Die Nummer eins und Nummer drei der Herren-Tenniswelt, die zusammen 37-fachen Grand-Slam-Sieger Rafael Nadal und Novak Djokovic.

Geschichte wiederholt sich deshalb, weil es den beiden Ausnahmekönnern in Rom gelang, ihre eindrucksvolle Dominanz in der italienischen Hauptstadt weiter zu untermauern. Geschichte wiederholte sich aber auch deshalb, weil es Nadal und Djokovic abermals gelang, knapp vor einem Grand Slam langsam aber sicher zu ihrer absoluten Topform zu finden.

Nadal und Djokovic suchen Topform

Denn von dieser war bei beiden Herren zum Start in die Sandplatzsaion einigermaßen wenig zu sehen. Nadal scheitert im Monte-Carlo-Viertelfinale überraschend an Andrey Rublev, Djokovic musste in Monaco gar bereits im Achtelfinale die Segel streichen. Der spanische Sandplatzkönig holte sich in der Folge zwar seinen zehnten Barcelona-Titel, musste in Madrid mit seiner nächsten Viertelfinalniederlage jedoch den nächsten Rückschlag einstecken.

Selbes Spiel bei Djokovic: Der Serbe enttäuschte beim Heimturnier mit einer Halbfinalniederlage gegen Senkrechtstarter Karatsev - und ließ in der Folge gar das ATP-Masters-1000-Event von Madrid sausen. Nur um Tage später nach Rom - an den Ort, an dem er im Vorjahr den Titel holen konnte - zurückzukehren und insbesondere gegen Stefanos Tsitsipas und Lorenzo Sonego wieder richtig starke kämpferische Leistungen auf die rote Asche zu bringen.

... und finden sie in Rom

Dementsprechend positive bilanzierte der Serbe nach seiner Finalniederlage gegen den Sandplatzkönig Nadal: "Gestern habe ich großartig gespielt und ich denke, auch heute habe ich auf einem hohen Niveau gespielt, aber leider war Nadal in den entscheidenden Momenten des Matches der bessere Spieler. Insgesamt waren es aber drei Stunden Tennis auf höchstem Niveau", so Djokovic.

Es sei eine hervorragende Vorbereitung auf die French Open gewesen, gäbe es doch keine größere Challenge im Tennis, als Nadal in einem Sandplatzfinale gegenüberzustehen. In die selbe Kerbe schlägt auch der große Triumphator, der auf eine "tolle Woche" in Rom zurückblickt. "Ich habe während der Woche eine Menge durchgemacht. Einige positive Momente, einige tolle Momente, einige Momente des Glücks, Momente des Leidens. Am Ende denke ich, dass ich eine sehr solide Woche Tennis gespielt habe", erklärte der Spanier.

Nadal macht "La Decima" voll

Für Nadal eine Woche, die mit dem bereits zehnten Titel im Foro Italico gekrönt werden sollte. Ein großes Ziel, wie Nadal betonte: "Es war einer der ersten großen Titel, die ich in meiner Karriere gewonnen habe. Nachdem ich 10 Titel in Roland Garros, 10 in Monte Carlo und 10 in Barcelona erreicht hatte, habe ich mich wirklich auf diesen zehnten in Rom gefreut. Die Trophäe bedeutet mir sehr viel", so der Mallorquiner.

Nadal habe in dieser Woche in Rom zudem eine Verbesserung in seinem Spiel erkennen können, eine Verbesserung, die der 34-Jährige nun in den finalen Tagen vor den French Open weiter vorantreiben möchte: "Paris ist natürlich immer ein ganz besonderer Ort für mich. Jeder weiß, dass es wahrscheinlich der wichtigste Ort in meiner Tenniskarriere ist. Jetzt brauche ich etwas Ruhe, bevor ich wieder anfange, zu arbeiten. Ich denke aber, dass ich in der Lage sein werde, zu bestätigen, dass ich auf dem richtigen Weg bin." Sodass sich am Bois de Boulogne also ebenfalls Geschichte wiederholen könnte.