ATP-Masters Rom: Sechster Titel des Jahres - Mektic und Pavic gewinnen auch in Rom

Nikola Mektic und Mate Pavic haben in Rom ihren sechsten Titel des Jahres geholt. Die beiden Kroaten besiegten im Endspiel des ATP-Masters-1000-Turniers im Foro Italico Rajeev Ram und Joe Salisbury mit 6:4 und 7:6 (4).

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.05.2021, 16:46 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

© Getty Images Diese beiden Männer sind kaum zu stoppen: Nikola Mektic und Mate Pavic

Ja, auch Nikola Mektic und Mate Pavic sind schlagbar. Was vergangene Woche in Madrid zu beweisen war, als die beiden Kroaten im Endspiel Marcel Granollers und Horacio Zeballos unterlagen. Kein aktuelles Doppel bringt allerdings so konstant Höchstleistungen auf den Court wie Mektic und Pavic. Wie auch am Finalsonntag in Rom, wo diesmal Rajeev Ram und Joe Salisbury die Gratulationen am Netz nach dem 6:4 und 7:6 (4) für Mektic/Pavic aussprechen mussten.

Damit holten sich Mektic und Pavic nach Antalya, einem Vorbereitungsturnier in Melbourne, Rotterdam, Miami und Monte Carlo bereits den sechsten Titel des Jahres 2021. Darüber hinaus standen sie in Dubai wie eben auch in Madrid im Endspiel.