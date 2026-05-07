ATP Masters Rom: Sinner kann kommen! Ofner schlägt Michelsen

Sebastian Ofner ist mit einem 6:3 und 6:3 gegen Alex Michelsen in die zweite Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Rom eingezogen. Dort geht es nun gegen Jannik Sinner.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.05.2026, 21:03 Uhr

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© Getty Images Sebastian Ofner darf sich auf Jannik Sinner freuen

Das kann ein echtes Highlight für Sebastian Ofner werden. Denn nach dem sicheren 6:3 und 6:3 gegen den US-Amerikaner Alex Michelsen geht es für den Steirer am Samstag gegen Jannik Sinner. Der Weltranglisten-Erste ist ja mit einem Freilos gestartet.

Für Ofner war es erst der zweite Matchsieg in einem Hauptfeld auf der ATP-Tour 2026. Den ersten hat er vor wenigen Tagen in Madrid gegen Nikoloz Basilashvili gefeiert. Dafür gab es in der laufenden Spielzeit schon zwei Titel auf der Challenger-Tour: in St. Brieuc und Thionville.

Djokovic und Zverev starten am Freitag

Ansonsten hat der Donnerstag im Foro Italico wenige bemerkenswerte Matches gebracht. Am ehesten sticht da noch das 6:4 und 7:6 (4) von Tomas Machac gegen Stefanos Tsitsipas heraus.

Novak Djokovic und Alexander Zverev steigen morgen in das Turnier ein. Djokovic eröffnet gegen Dino Prizmic aus Krotien, Zverev gegen seinen Landsmann Daniel Altmaier.

Hier das Einzel-Tableau in Rom



