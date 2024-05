ATP Masters Rom: Stefanos Tsitsipas gewinnt packendes Match gegen Jan-Lennard Struff

Stefanos Tsitsipas hat sich in der zweiten Runde von Rom knapp gegen Jan-Lennard Struff behauptet.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 11.05.2024, 22:00 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Stefanos Tsitsipas und Jan-Lennard Struff lieferten sich ein packendes Duell

Hier könnt ihr das Match im Ticker nachlesen

Jan-Lennard Struff hat den Einzug in die dritte Runde beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom knapp verpasst. Die deutsche Nummer zwei unterlag dem Griechen Stefanos Tsitsipas am Samstagabend in einer ebenso knappen wie hochklassigen Partie mit 7:6 (1), 4:6 und 4:6.

Nach insgesamt zwei Breaks im ersten Satz spielte Struff einen nahezu perfekten Tiebreak. Tsitsipas schlug im zweiten Durchgang jedoch zurück und behielt auch im dritten Abschnitt - trotz einiger Möglichkeiten für Struff - knapp die Oberhand. Nach 2:32 Stunden Spielzeit verwandelte der Weltranglistenachte seinen ersten Matchball zum umkämpften Dreisatzerfolg.

Struff verabsäumte es somit, seinen Landsmännern Alexander Zverev und Dominik Koepfer in die dritte Runde zu folgen. Tsitsipas trifft am Montag indes auf Cameon Norrie, der gegen Jaume Munar mit 6:3, 1:6 und 6:3 gewann.

Hier das Einzel-Tableau in Rom