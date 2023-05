ATP Masters Rom: Stefanos Tsitsipas gewinnt zur Geisterstunde

Stefanos Tsitsipas ist mit einem 7:5 und 7:5 gegen Lorenzo Musetti in das Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Rom eingezogen. Das Match hatte erst kurz vor Mitternacht begonnen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.05.2023, 07:00 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas trifft nun auf Borna Coric

Der Dienstag in Rom sollte zum Super Tuesday werden. Und wenn man sich nur die schiere Menge an Tennis ansieht, die das Publikum da geboten bekommen hat, dann ist diese Einschätzung auch zutreffend: Alle acht Achtelfinal-Partien der Männer wurden da gespielt, dazu noch vier Matches der Frauen. Bei letzteren konnten sich Veronika Kudermetova und Anhelina Kalinina bereits für die Vorschlussrunde qualifizieren, Iga Swiatek und Paula Badosa immerhin für das Viertelfinale.

So kam es aber, dass Stefanos Tsitsipas und Lorenzo Musetti erst wenige Minuten vor Mitternacht den Campo Centrale betreten konnten. Vor einer angesichts der späten Beginnzeit und der frostigen Temperaturen noch erstaunlich großen und lebhaften Kulisse. Die italienischen Fans mussten allerdings bezeugen, dass Tsitsipas mit Lorenzo Musetti den letzten Lokalmatador aus dem Wettbewerb verabschiedete. Tstitsipas gewann mit 7:5 und 7:5 und trifft im Viertelfinale auf Borna Coric. Der Kroate, zuletzt in Madrid schon im Halbfinale, schluig Alcaraz-Bezwinger Fabian Marozsan in drei Sätzen.

Hier das Einzel-Tableau in Rom