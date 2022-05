ATP Masters Rom: Stefanos Tsitsipas schlägt Alexander Zverev nach Satzrückstand

Stefanos Tsitsipas steht nach einem 4:6, 6:3 und 6:3-Erfolg über Alexander Zverev im Finale des ATP-Masters-1000-Turniers von Rom. (Hier könnt ihr das Match im Liveticker nachlesen).

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 14.05.2022, 17:24 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas steht in Rom im Finale

Der erste Finalist des ATP-Masters-1000-Turniers in Rom heißt Stefanos Tsitsipas. Der Grieche setzte sich in der Vorschlussrunde gegen Alexander Zverev nach Satzrückstand mit 4:6, 6:3 und 6:3 durch. Somit revanchierte sich der 23-Jährige auch für die Dreisatzniederlage in Madrid in der Vorwoche.

Zverev erwischte im Foro Italico den besseren Start und nahm Tsitsipas dessen Aufschlagspiel zum 4:3 ab. Diesen Vorsprung ließ sich der gebürtige Hamburger nicht mehr nehmen, Satz eins ging mit 6:4 an den Weltranglistendritten.

Tsitsipas dreht Partie

Im zweiten Abschnitt schaffte Tsitsipas ein frühes Break, welches er nach hartem Kampf auch bestätigen konnte. Danach kam Zverev in den Servicegames des Griechen nicht mehr zur Geltung und musste somit vor dem frenetischen italienischen Publikum den Satzausgleich hinnehmen.

Dennoch wirkte Zverev im dritten Satz frischer, das erste Break sollte dennoch an Tsitsipas gehen. Der Weltranglistenfünfte schlug im fünften Spiel zu und transportierte den Vorsprung anschließend über die Ziellinie. Nach zwei Stunden und 28 Minuten Spielzeit verwandelte Tsitsipas dank eines weiteren Breaks seinen ersten Matchball zum 4:6, 6:3 und 6:3-Erfolg. Im Finale trifft er auf Novak Djokovic oder Casper Ruud.

