ATP Masters Rom: Struff startet souverän, jetzt gegen Rublev

Jan-Lennard Struffhat beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom sicher die zweite Runde erreicht. Nun wartet mit Andrey Rublev aber eine hohe Hürde.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.05.2021, 19:05 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff steht in Rom in Runde zwei

Struff gab gegen Lucky Loser Aljaz Bedene aus Slowenien von Beginn an das Tempo vor, schaffte es sowohl im ersten wie auch im zweiten Durchgang, seinem Gegner gleich dessen jeweils erstes Aufschlagspiel abzunehmen. Am Ende stand ein nie gefährdetes 6:3 und 6:1 nach 66 Minuten Spielzeit für Struff.

In Runde zwei wartet nun eine härtere Nuss auf den deutschen Davis-Cup-Spieler: Andrey Rublev, in diesem Jahr schon Sieger in Rotterdam und Finalist in Monte Carlo. Und mithin die Nummer sieben des Traditionsturniers im Foro Italico.

Sinner trifft auf Nadal

Aslan Karatsev hat derweil mit seinem Erfolg gegen Miomir Kecmanovic ein rein russisches Duell mit Daniil Medvedev fixiert. Wer in der Begegnung des Aufsteigers des Jahres gegen die ab heute wieder Nummer zwei der Welt als Favorit zu gelten hat, lässt sich schwer sagen: Medvedev und die rote Asche, das ist noch keine Liebesbeziehung.

Auch die Italiener durften mit dem Montag zufrieden sein: Jannik Sinner hatte gegen Ugo Humbert keine Probleme, spielt nun gegen Rafael Nadal. Ebenfalls weiter sind Stefano Travaglia nach dem Sieg gegen Benoit Paire und Gianluca Mager, der gegen Alex de Minaur seinen ersten Match-Sieg auf 1000er-Ebene überhaupt feierte.

