ATP Masters Rom: Wawrinka meldet sich mit Sieg gegen Opelka zurück

Stan Wawrinka hat beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom seinen ersten Match-Sieg seit den Australian Open 2021 gefeiert. Wawrinka besiegte Reilly Opelka mit 3:6, 7:5 und 6:2.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 09.05.2022, 13:39 Uhr

© Getty Images Stan Wawrinka hat in Rom angeschrieben

Man möge bitte dem Prozess vertrauen, hat Stan Wawrinka in seinen Instagram-Posts betont. Nun, dieser Prozess scheint nun endlich wieder ins Rollen gekommen zu sein. Denn der dreimalige Major-Sieger konnte beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom seinen ersten Match-Sieg seit den Australian Open 2021 feiern. Wawrinka gewann gegen den US-Amerikaner Reilly Opelka mit 3:6, 7:5 und 6:2. In der nächsten Runde spielt Wawrinka entweder gegen Borna Coric oder Laslo Djere, danach könnte ein Treffen mit Novak Djokovic winken.

Wawrinkas letzter Sieg gelang gegen Pedro Sousa in Melbourne Anfang vergangener Saison. Nach fruchtlosen Auftritten in Rotterdam (Niederlage gegen Karen Khachanov) und Doha (Niederlage gegen Lloyd Harris) unterzog sich Wawrinka einer weiteren Operation am Knie, kehrte erst in diesem Jahr beim ATP-Challenger-Turnier in Marbella zurück. Dort war gleich gegen Elias Ymer aus Schweden Endstation.

Auch in Monte-Carlo wollte es noch nicht klappen, gegen Alexander Bublik gelang Stan Wawrinka aber immerhin Satzgewinn. Der Erfolg gegen Opelka ist nun umso höher einzuschätzen, zumal der US-Amerikaner im vergangenen Jahr in Rom im Halbfinale gestanden war. Und Punkte für die ATP-Weltrangliste benötigt Wawrinka ganz dringend: Aktuell wird er nur noch auf Position 361 geführt.

