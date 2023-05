ATP Masters Rom: Zverev schlägt Wolf - gleich gegen Medvedev

Alexander Zverev hat die Fortsetzung seines Drittrunden-Matches beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom kurz gestaltet. Nach dem 6:3 und 7:5 gegen John Jeffrey Wolf spielt Zverev nun heute noch gegen Daniil Medvedev.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.05.2023, 13:36 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev muss heute in Rom noch einmal ran

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Lediglich 25 Minuten nahm die Fortsetzung der am Montagabend abgebrochenen Partie zwischen Alexander Zverev und John Jeffrey Wolf in Anspruch. Dann hatte die deutsche Nummer eins mit 6:3 und 7:5 gewonnen. Später am Dienstag muss Zverev nun auch noch sein Achtelfinale gegen Daniil Medvedev bestreiten. Der Russe hatte sich bereits gestern mit einem Drei-Satz-Erfolg gegen Bernabe Zapata Miralles für die vierte Runde qualifiziert.

Schon im Viertelfinale steht Novak Djokovic. Der Titelverteidiger schlug Cameron Norrie sicher mit 6:3 und 6:4 und trifft entweder auf Holger Rune oder Alexei Popyrin.

Hier das Einzel-Tableau in Rom