ATP Masters Shanghai: Alle Infos, Auslosung, TV, Favoriten

Beim ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai trifft sich die Weltelite erstmals seit 2019. Einzige Ausnahme: Novak Djokovic wird fehlen. Sky überträgt das Turnier live im TV und Livestream.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.10.2023, 19:39 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Frances Tiafoe und Ben Shelton werden in Shanghai starten

Wer spielt in Shanghai? Wer fehlt?

Das aktuell noch laufende Turnier in Peking gilt ja als das bestbesetzte 500er der ATP-Geschichte. Da geziemt es sich natürlich, dass beim ATP-Masters-1000-Turnier noch ein kleines Schipperl draufgelegt wird. Allerdings nicht ganz an der Spitze: Denn wie in Peking gilt auch in Shanghai, dass Novak Djokovic nicht starten wird. Dafür melden sich mit Taylor Fritz, Ben Shelton und Frances Tiafoe drei US-Amerikaner zum Dienst, die nach dem Laver Cup in Vancouver eine kleine Pause eingelegt hatten.

Wer überträgt das Turnier in Shanghai im TV und Livestream?

Wie schon in den letzten Jahren wird Sky auch 2023 die Matches beim ATP-Mastsers-1000-Turnier in Shanghai übertragen.

Was hat die Auslosung ergeben?

Angeführt wird das Feld wieder von Carlos Alcaraz vor Daniil Medvedev. Die beiden könnten sich ja in Peking am Mittwoch im Endspiel begegnen. Alcaraz startet nach einem Freilos entweder gegen Nuno Borges oder Gregoire Barrere, planmäßiger Viertelfinalgegner wäre Taylor Fritz. Medvedev eröffnet entweder gegen einen Qualifikanten oder gegen Cristian garin. Im Viertelfinale könnte es gegen Jannik Sinner gehen.

Dagegen hätte Alexander Zverev allerdings etwas einzuwenden. Die deutsche Nummer eins beginnt ebenfalls mit einem Freilos, danach spielt Zverev entweder gegen Andy Murray oder Roman Safiullin. In Runde drei könnte Ben Shelton warten. Und danach Sinner. Keine leichte Ausloung für den gebürtigen Hamburger.

Wer ist der Titelverteidiger in Shanghai?

Titelverteidiger ist übrigens eben jener Daniil Medvedev. Allerdings datiert der Erfolg des Russen aus dem Jahr 2019. Seitdem wurde in Shanghai aufgrund der Corona-Pandemie und wegen der Affäre um das Verschwinden von Peng Shuai nicht mehr gespielt.

So sehen die planmäßigen Viertelfinali in Shanghai aus:

Carlos Alcaraz (ESP/1) Taylor Fritz (USA/7) Stefanos Tsitsipas (GRE/4) Andrey Rublev (RUS/5) Holger Rune (DEN/3) Casper Ruud (NOR/8) Daniil Medvedev (RUS/2) Jannik Sinner (ITA/6)

Hier das Einzel-Tableau in Shanghai