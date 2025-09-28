ATP Masters Shanghai: Alle Infos, Favoriten, TV, Auslosung, Preisgeld

In Shanghai geht ab dem 01. Oktober 2025 das vorletzte ATP-Masters-1000-Turnier der Saison über die Bühne. Hier findet Ihr alle Infos.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.09.2025, 07:56 Uhr

© Getty Images Das Siegerbild von 2024 in Shanghai: Finalist Novak Djokovic und Jannik Sinner

Wer spielt in Shanghai, wer fehlt?

Eigentlich muss man an dieser Stelle ja immer Novak Djokovic anführen, der 2025 ein sehr bescheidenes Programm abspult. Aber in Shanghai wird der serbische Großmeister, der im vergangenen Jahr im Endspiel gestanden hat, tatsächlich an den Start gehen. Zumal Djokovic mit vier Erfolgen auch der Rekord-Champion in Shanghai ist. Etwas überraschend dabei wird auch Ben Shelton sein. Der US-Amerikaner hatte sich ja bei den US Open eine Verletzung zugezogen, musste zuletzt seine Teilnahme am Laver Cup absagen.

Wer sind die Favoriten in Shanghai 2025?

Ganz oben sind wie immer Jannik Sinner und Carlos Alcaraz zu nennen. Sinner startet als Titelverteidiger, Alcaraz indes hat die letzte Partie der beiden ja im Endspiel der US Open gewonnen.

Wer überträgt das Masters in Shanghai im TV und im Stream?

Die Matches in Shanghai werden im TV bei Sky und im Livestream bei WOW übertragen.

Was hat die Auslosung ergeben?

Geht es nach der Papierform, dann ergäben sich in Shanghai folgende Viertelfinalpartien:

Carlos Alcaraz (ESP/1) Alex de Minaur (AUS/7) Alexander Zverev (GER/3) Lorenzo Musetti (ITA/8) Novak Djokovic (SRB/4) Ben Shelton (USA/6) Jannik Sinner (ITA/2) Taylor Fritz (USA/5)

Wie viel Preisgeld gibt es in Shanghai 2025 zu gewinnen?

Das Preisgeld in Shanghai 2025 teilt sich wie folgt auf (alle Angaben in US Dollar):

Champion 1.124.360.- Finalist 597.890.- Halbfinale 332.160.- Viertelfinale 189.075.- Achtelfinale 103.225.- 3. Runde 60.400.- 2. Runde 35.260.- 1. Runde 23.760.-