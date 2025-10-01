ATP Masters Shanghai: Altmaier besteht Auftaktprobe

Daniel Altmaier hat beim ATP-Masters in Shanghai die zweite Runde erreicht.

von SID

zuletzt bearbeitet: 01.10.2025, 10:56 Uhr

© Getty Images Daniel Altmaier steht in der 2. Runde des ATP-1000-Turniers in Shanghai

Der Weltranglisten-50. aus Kempen setzte sich zum Auftakt des mit 9,2 Millionen Dollar dotierten Turniers gegen den australischen Qualifikanten Tristan Schoolkate 6:3, 6:4 durch. Auf Altmaier (27) wartet nun ein besonderes Duell: Er trifft auf Wimbledonsieger Jannik Sinner, der als frischgekürter Turniersieger von Peking nach Shanghai reist.

Altmaier ist einer von drei Deutschen im Hauptfeld. Davis-Cup-Spieler Yannick Hanfmann (Karlsruhe) trifft nach überstandener Qualifikation am Mittwoch auf den Italiener Lorenzo Sonego. Der an Position drei gesetzte Alexander Zverev greift nach einem Freilos erst später ins Geschehen ein. Der Hamburger litt zuletzt unter Rückenbeschwerden und schied im Viertelfinale von Peking chancenlos gegen den Russen Daniil Medwedew aus.

Hier das Einzel-Tableau