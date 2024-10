ATP Masters Shanghai: Carlos Alcaraz und Jannik Sinner - Die Privilegien des Superstar-Daseins

Carlos Alcaraz und Jannik Sinner bekommen beim ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai einen zusätzlichen Tag Pause, um sich von den Strapazen des Peking-Endspiels zu erholen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 04.10.2024, 08:17 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz und Jannik Sinner lieferten sich in Peking einen packenden Fight

Nach ihrem epischen Finale beim 500er-Turnier in Peking geht es für Carlos Alcaraz und Jannik Sinner beim ATP-Masters-1000-Event in Shanghai weiter. Die Anreise in die größte Stadt des Landes erfolgte gemeinsam per Privatjet, um nach dem 3:21 Stunden dauernden Thriller so viel Kraft wie nur irgendwie möglich zu sparen.

Auch die Organisatoren in Shanghai nehmen auf die beiden Superstars des Tennissports auffallend viel Rücksicht. Denn eigentlich finden die Zweitrundenpartien der oberen Hälfte, der sowohl Alcaraz als auch Sinner angehören, bereits am Freitag statt. Nicht aber die Partien der beiden Youngsters, die erst am Samstag ins Turniergeschehen einsteigen werden.

Es sind dies Privilegien, die sich sowohl Alcaraz als auch Sinner trotz ihres noch jungen Alters bereits redlich verdient haben. Alleine die Leistungen in der laufenden Saison würden wohl schon für einen Einzug in die Hall of Fame reichen. Man denke nur kurz an die vier Grand-Slam-Turniere in diesem Jahr zurück.

In Shanghai rittern Alcaraz und Sinner nun um den nächsten Titel und damit auch um wichtige Punkte im Kampf um die Spitzenposition. Aktuell führt der Italiener die Rangliste mit exakt 4000 Punkten Vorsprung auf Alcaraz an. Ein Abstand, der für den Spanier bis Jahresende normalerweise kaum aufzuholen ist. Doch was ist bei Carlos Alcaraz schon normal?

Das Einzel-Tableau in Shanghai