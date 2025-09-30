ATP Masters Shanghai: Carlos Alcaraz zieht raus!

Das ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai wird ohne Carlos Alcaraz stattfinden. Das erklärte der Spanier unmittelbar nach seinem Titelgewinn in Tokio.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 30.09.2025, 17:50 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz wird in Shanghai nicht starten

Shanghai muss 2025 ohne Carlos Alcaraz auskommen. Der achtmalige Turniersieger der Saison 2025 wird das vorletzte ATP-Masters-1000-Turnier des Jahres auslassen. Nach Rücksprache mit seinem Team, wie der Spanier unmittelbar nach dem 6:4 und 6:4 gegen Taylor Fritz im Endspiel von Tokio verkündete.

Eben dort hatte sich Alcaraz schon in seinem ersten Match gegen Sebastian Baez am Sprunggelenk verletzt, hatte das Event aber dennoch bis zum Ende durchgezogen. Nun aber legt der Weltranglisten-Erste eine Pause ein, um für das restliche Tennisjahr fit zu sein. Für Alcaraz steht zunächst das Schaukampf-Event in Saudi-Arabien an, danach hat er für das 1000er in Paris genannt.

Sinner nach Absage von Alcaraz klarer Favorit

Die beiden letzten Saison-Höhepunkte sollen dann in Turin bei den ATP Finals und auch in Bologna bei der Endrunde des Davis Cups gesetzt werden.

Durch die Absage der Nummer eins hat sich die Ausgangslage für Shanghai natürlich wesentlich verändert. Die Favoritenrolle liegt nun umso mehr bei Titelverteidiger Jannik Sinner.Aber auch die Chancen der etwas weiter gefassten Weltspitze um Alexander Zverev und Novak Djokovic sind gestiegen.

Hinter der Teilnahme von Taylor Fritz dagegen steht wohl auch ein Fragezeichen. Denn der Amerikaner beendete das Finale gegen Carlos Alcaraz in Tokio mit einem dick bandagierten linken Oberschenkel.

