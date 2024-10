ATP Masters Shanghai: Darum waren Federer und Alcaraz beim Finale

Roger Federer und Carlos Alcaraz verfolgten beim ATP Masters Finale in Shanghai gemeinsam Jannik Sinners Triumph über Novak Djokovic. Warum haben die beiden sich dort gefunden? Reiserouten und Sponsorentermine liegen als Begründung nahe.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.10.2024, 08:46 Uhr

© Getty Images

Der Blick auf die Tribüne hat einige Zuschauer beim ATP Masters Finale von Shanghai doch überrascht. Schließlich sah man dort, dass Roger Federer und Carlos Alcaraz auf der Tribüne den Erfolg von Jannik Sinner gemeinsam verfolgten. Alcaraz' Anwesenheit überraschte einige, da sein Interesse am Turnier bereits im Viertelfinale von Tomas Machac beendet worden war.

Über Shanghai direkt nach Saudi Arabien

Ein Grund, warum er zusammen mit seinem Vater Carlos und seinem Bruder Alvaro geblieben ist, ist die Tatsache, dass er direkt nach Saudi-Arabien fliegen wird, um am 'Six Kings Slam' teilzunehmen, der am Mittwoch beginnt. Sinner und Djokovic werden die gleiche Reise antreten.

Ein weiterer Grund, warum Federer und Alcaraz nebeneinander saßen, ist ihre gemeinsame Verbindung zur Luxusuhrenmarke “Rolex”, dem Titelsponsor des Turniers, für den sie beide als Botschafter tätig sind. Federer sagte im September, vor dem Laver Cup, dass er sich darauf freue, Zeit mit Alcaraz in dieser Funnktion zu verbringen.

Sportlich bekamen die beiden berühmten Zuschauer einiges zu sehen und sahen einem 7:6 (4), 6:3 -Triumph von Jannik Sinner gegen Novak Djokovic. Sinner und Djokovic werden genau wie Alcaraz nun die gleiche Reise zum Six Kings Slam nach Saudi Arabien antreten.