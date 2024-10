ATP Masters Shanghai: Der interwetten-Favoritencheck

Mit dem Turnier von Shanghai steht das vorletzte zur ATP-Masters-1000-Tour zählende Championat der laufenden Saison in den Startlöchern. Wen unsere Buchmacher vorne sehen, erfahrt ihr im Favoriten-Check von interwetten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.10.2024, 13:32 Uhr

Nach seinem eindrucksvollen Triumph bei den US Open zählt die aktuelle Nummer eins der Tenniswelt, Jannik Sinner (Wettquote: 4.20) auch in Shanghai zu den Topfavoriten auf den Titel. Der Südtiroler hat die beiden wichtigsten Hartplatzturniere des Tennisjahres in Melbourne und New York gewonnen und wird auch in China nur schwer zu schlagen sein. Dass seine Form nach der US-Open-Pause passt, hat er zuletzt schon in Peking bewiesen.

In den letzten Monaten lief es aber nicht für alle Topstars nach Wunsch. Novak Djokovic (Wettquote: 4.70) und Carlos Alcaraz (Wettquote: 2.95) sind beim Turnier in der Volksrepublik auf Wiedergutmachung aus. Ihre Leistungen bei den US Open haben Fans rund um den Globus überrascht und wohl auch enttäuscht. Viele hatten auf eine Fortsetzung des Spektakels von den Olympischen Spielen gehofft. Beide Superstars konnten die in sie gesetzten Erwartungen in den USA aber nicht ansatzweise erfüllen und schieden bereits früh im Turnier aus.

Ein Blick auf die Statistik zeigt, dass der chinesische Boden dem Serben aber durchaus liegt. Djokovic hat in Shanghai nicht weniger als vier Mal gewonnen und will zeigen, dass sein Auftritt bei den US Open ein einmaliger Ausrutscher war. Alcaraz kann beim Turnier in der Volksrepublik noch keine besonderen Ergebnisse vorweisen und kam bei seinem einzigen Antritt 2023 lediglich bis ins Achtelfinale. Beim Turnier von Peking ließ der Spanier aber schon einen klaren Aufwärtstrend erkennen und will in Shanghai weiter zulegen. Können Djokovic und Alcaraz 2024 in Shanghai auftrumpfen und sich für ihre schwachen Auftritte in Flushing Meadows rehabilitieren?

Erweiterter Favoritenkreis in Shanghai

Daniil Medvedev (Wettquote: 13.00) will sich nach seiner Halbfinalniederlage gegen Jannik Sinner bei den US Open in Shanghai revanchieren. 2019, im Jahr vor der coronabedingten Pause, konnte sich der mittlerweile 28-Jährige klar mit 6:4 und 6:1 gegen Alexander Zverev (Wettquote: 9.00) durchsetzen.

Taylor Fritz (Wettquote: 23.00) zählt ebenfalls wieder zu den aussichtsreichsten Kandidaten. Vorjahressieger Hubert Hurkacz wird seinen Titel nicht verteidigen können. Der Pole ist wegen einer Knieverletzung zum Zusehen verdammt. Seine Chancen auf eine Teilnahme am ATP-Finale in Turin im November sind nach dieser Hiobsbotschaft dramatisch gesunken. Wird Hurkacz rechtzeitig fit für das letzte Masters-Turnier in Paris Ende Oktober?

Deutsche in Shanghai

Alexander Zverev musste zuletzt kurzfristig seine Teilnahme am Turnier von Peking absagen. Bereits während des Laver Cups wurde der gebürtige Hamburger von Fieber und Husten geplagt. In Shanghai will er aber wieder ganz vorne mitmischen. Jan-Lennard Struff konnte in Peking ebenfalls nicht antreten und wird wegen Hüftproblemen auch in Shanghai fehlen. Daniel Altmaier wird beim Championat im Reich der Mitte ebenfalls passen und Yannick Hanfmann ist bereits in der Qualifikation am Australier Alex Bolt gescheitert. Kann Zverev in China zu seiner Bestform zurückfinden?