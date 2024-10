ATP-Masters Shanghai: Djokovic rauscht über Cobolli ins Achtelfinale

Mit einer beeindruckenden Leistung besiegte Novak Djokovic den Italiener Flavio Cobolli glatt in zwei Sätzen und schaffte somit problemlos den Einzug ins Achtelfinale.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 08.10.2024, 14:01 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic hatte beim Masters in Shanghai wenig Mühe mit Flavio Cobolli aus Italien.

Voller Vorfreude war Flavio Cobolli vor seiner Sechzehntelfinal-Partie gegen den 24-fachen Grand-Slam-Champion Novak Djokovic, den der Italiener seit Kindheit als Idol auserkoren hatte. Und so schien der 22-jährige zu Beginn mit zu viel Respekt ans Werk zu gehen. Im ersten Satz konnte er nur einmal bei eigenem Aufschlag anschreiben und musste diesen deutlich abgeben. Dies lag aber auch an seinem stark aufspielenden Gegenüber aus Serbien, der beinahe fehlerlos agierte und jederzeit Herr der Lage war. Im zweiten Satz konnte Cobolli die Begegnung etwas offener gestalten, musste aber bei Stand von 2:2 sein Service erneut abgeben und musste sich nach 64 Minuten nach einem weiteren Aufschlagverlust und ohne erspielte Break-Chance mit 1:6, 2:6 geschlagen geben. Im Achtelfinale wird Djokovic auf Roman Safiullin treffen.

Nervenstarker Rune schlägt Lehecka

Eine geduldige und nervenstarke Leistung zeigte Holger Rune in seiner Partie gegen den Tschechen Jiri Lehecka, der die Partie lange offenhielt. Nach ausgeglichenem Beginn gelang dem 21-jährigen Rune beim Stand von 4:4 das erste Break der Begegnung und bestätigte dieses bei eigenem Aufschlag zum Satzgewinn. Im zweiten Akt sollte der 22-jährige Lehecka noch ein Service-Game mehr durchbringen und leistete auch nach dem Verlust des entscheidenden Aufschlagspiels noch einmal starke Gegenwehr, konnte aber beim dritten Matchball seines Gegners dessen 6:4, 7:5-Erfolg nach 1:50 Stunden nicht mehr verhindern. Im Achtelfinale sieht sich der an Position 12 geführte Rune dem an Nr. 7 gesetzten US-Amerikaner Taylor Fritz gegenüber, der sich glatt in zwei Sätzen gegen den Qualifikanten Yosuke Watanuki aus Japan durchsetzen konnte.

Shelton souverän, Tiafoe patzt

Seiner Favoritenrolle gerecht wurde der US-Amerikaner Ben Shelton. In beiden Durchgängen holte sich der 21-jährige in der Satzmitte das entscheidende Aufschlagspiel vom Spanier Roberto Carballes Baena und ließ das gesamte Match über keine einzige Break-Chance zu. Nach 68 Minuten siegte der zweifache ATP-Titelträger mit 6:3, 6:4 und trifft im Achtelfinale auf den topgesetzten Südtiroler Jannik Sinner. Nicht in die Runde der letzten 16 schaffte es dagegen Frances Tiafoe. Gegen Roman Safiullin aus Russland konnte der 26-jährige US-Amerikaner im dritten Satz zwar noch ein 2:5 aufholen und den Tiebreak erreichen, musste sich aber dort zum finalen 7:5, 5:7, 6:7 (5) nach knapp über drei Stunden geschlagen geben.

Dimitrov besiegt Montreal-Champion Popyrin

Immer besser ins Rollen kam Grigor Dimitrov in seiner Begegnung gegen den Montreal-Sieger Alexei Popyrin aus Australien. Nach komplett ausgeglichenem ersten Durchgang ohne Aufschlagverluste, den der Bulgare im Tiebreak für sich entscheiden konnte, übernahm der 33-jährige immer deutlicher das Zepter in der Partie und behielt nach 89 Minuten mit 7:6 (5), 6:2 die Oberhand. In der Runde der letzten 16 wird die Nr. 9 des Turniers vom tschechischen Youngster Jakub Mensik gefordert.

