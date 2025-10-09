ATP Masters Shanghai: Halbfinale! Valentin Vacherot prolongiert Traumlauf mit Sieg über Holger Rune

Valentin Vacherot hat beim ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai als erster Spieler das Halbfinale erreicht. Der Sensationsmann aus Monaco besiegte Holger Rune am Donnerstag in drei Sätzen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 09.10.2025, 12:20 Uhr

© Getty Images Valentin Vacherot steht als erster Spieler im Halbfinale

Valentin Vacherot hat seinen Traumlauf beim ATP-Masters-1000-Turniers von Shanghai am Donnerstag fortgesetzt und das Halbfinale erreicht. Der Weltranglisten-204., der sich in der chinesischen Metropole durch die Qualifikation gekämpft hatte, bezwang Holger Rune im Viertelfinale mit 2:6, 7:6 (4) und 6:4.

Nach einem eindeutigen ersten Satz entwickelte sich der zweite zu einer schier endlosen Angelegenheit. Erst nach 85 Minuten entschied Vacherot den Tiebreak für sich und schickte die Partie damit in einen dritten Durchgang. In diesem plagten Rune ab dem siebten Spiel Krämpfe - ein Umstand, den der Monegasse für sich zu nutzen wusste. Nach 2:59 Stunden Spielzeit verwandelte er seinen zweiten Matchball zum hartumkämpften Dreisatzerfolg.

Krawietz/Pütz im Doppel-Halbfinale

Durch den Halbfinaleinzug in Shanghai wird Vacherot in der kommenden Woche erstmals zu den 100 besten Spielern der Welt zählen. Rune verpasste es durch die Niederlage hingegen, in die Top Ten zurückzukehren. In seinem ersten Semifinale auf 1000er-Ebene bekommt es Vacherot am Samstag mit Novak Djokovic oder Zizou Bergs zu tun.

In der Doppel-Konkurrenz zogen unterdessen Kevin Krawietz und Tim Pütz in die Vorschlussrunde ein. Die beiden Deutschen besiegten Santiago Gonzalez und David Pel mit 6:7 (4), 7:5 und 10:4 und treffen nun auf Harri Heliovaara/Henry Patten oder Guido Andreozzi/Manuel Guinard.

