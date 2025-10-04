ATP Masters Shanghai: „Jerry“ Shang lässt die Heimfans jubeln

Lokalmatador Juncheng Shang hat beim ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai mit seinem Erfolg gegen Karen Khachanov für eine Überraschung gesorgt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.10.2025, 19:45 Uhr

© Getty Images Jerry Shang steht in Shanghai in Runde drei

Der späte Abend in Shanghai hat für die chinesischen Fans dann doch noch Grund zum Jubeln gebracht: Denn Juncheng Shang, den alle auf der Tour nur „Jerry“ rufen, konnte sich gegen Karen Khachanov mit 7:6 (3) und 6:3 durchsetzen. Der Russe war als Nummer neun in das vorletzte 1000er der Saison gegangen und musste sich wie Doppelpartner Andrey Rublev, der gegen Yoshihito Nishioka verlor, schon nach dem ersten Einzel-Match verabschieden.

Nächster Gegner von Shang wird der Portugiese Nuno Borges sein, der gegen Lucky Loser Aleksandar Vukicmit 7:6 (7) und 6:4 gewann. Vukic war nach der Absage von Stefanos Tsitsipas noch ins Hauptfeld gerückt.

Im ersten Match der Abendsession hatte sich Titelverteidiger Jannik Sinner gegen Daniel Altmaier sicher mit 6:3 und 6:3 behauptet. Sinner trifft nun auf Tallon Griekspoor. Souverän gestartet ist auch Daniil Medvedev mit einem 6:1 und 6:1 gegen Dalibor Svrcina. Medvedev spielt wie schon letzte Woche in Peking nun gegen Alejandro Davidovich-Fokina.

