ATP Masters Shanghai: Kei Nishikori legt auch in China einen guten Start hin

Der Ex-Weltranglisten-Vierte Kei Nishikori hat beim ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai die erste Runde gegen den Argentinier Mariano Navone erfolgreich gestaltet.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 02.10.2024, 17:35 Uhr

Geht da nochmal was, für Kei Nishikori? Der japanische Weltstar, der in seiner erfolgreichsten Zeit zu den bestverdienendsten Sportlern der Welt gehörte, war in den letzten Jahren durch zahlreiche Verletzungen gestoppt worden. Erst 2024 konnte er nach sechs Jahren wieder bei seinem Heimturnier in Tokio starten, besiegte dort in Runde eins den Turniersieger der Vorwoche in Huangzhou, Marin Cilic, und musste sich im Achtelfinale nur knapp in drei Sätzen dem Dänen Holger Rune geschlagen geben.

Auch der heutige erste Spieltag beim ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai verlief für den US-Open-Finalisten von 2014 durchaus positiv. Der 34-Jährige setzte sich in der letzten Partie des Tages gegen den Argentinier Mariano Navone nach 2:16 Stunden mit 3:6, 6:4, 6:3 durch. Nächster Gegner Nishikoris ist Stefanos Tsitsipas, der wie alle 32 gesetzten Spieler in Runde eins ein Freilos zur Verfügung hat.

Jannik Sinner kennt nun auch seinen Auftaktgegner in der zweiten Runde: Mit Taro Daniel trifft der Weltranglisten-Erste ebenfalls auf einen Japaner. Höchst interessant ist auch die erste Aufgabe von Carlos Alcaraz. Der Peking-Champion muss gegen Juncheng Shang ran, der vor gut einer Woche seinen Premieren-Titel beim 250er-Event in Chengdu feiern konnte.

Dennis Shapovalov, der sich erst mühsam durch die Qualifikation kämpfen musste, zog dem Italiener Lorenzo Sonego in zwei Tiebreaks (zu fünf und zu acht) die Zähne und darf sich nun für ein Duell mit dem US-Amerikaner Ben Shelton rüsten. Evergreen Gael Monfils entzauberte Damir Dzumhur (Bosnien-Herzegowina) mit 6:4, 6:3 - nächster Halt für den Franzosen ist der Argentinier Sebastian Baez.

Hier das Einzel-Tableau in Shanghai.