ATP Masters Shanghai: Krawietz und Pütz gewinnen erstes gemeinsames 1000er!

Kevin Krawietz und Tim Pütz haben mit einem souveränen 6:4 und 6:4 gegen Alex Michelsen und Andre Göransson den Titel beim ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai geholt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 12.10.2025, 09:39 Uhr

© Getty Images Kevin Krawietz und Tim Pütz haben in Shanghai ihren ersten 1000er-Titel geholt

Es ist vollbracht! Die ATP Finals haben Kevin Krawietz und Tim Pütz im vergangenen Jahr ja schon gewonnen, nun stehen die beiden auch endlich gemeinsam in den Siegerlisten eines ATP-Masters-1000-Turniers. Mit dem ungefährdeten 6:4 und 6:4 gegen das Überraschungspaar Andre Göransson und Alex Michelsen krönten sich „KraPütz“ in Shanghai zu 1000er-Champions.

Für Kevin Krawietz bedeutet der Coup in China den 13. Titel seiner Karriere, Tim Pütz machte damit das Dutzend voll. Gemeinsam haben die beiden in dieser Saison schon in HalleWestfalen triumphiert. Pütz hat mit Michael Venus 2021 schon das 1000er-Event in Paris-Bercy gewonnen.

Krawietz und Pütz auf Kurs Turin

Die beiden Sätze im Shanghai-Finale verliefen beinahe spiegelbildlich. Andre Göransson gab jeweils sein erstes Aufschlagspiel ab, dieses Break transportierte das deutsche Davis-Cup-Doppel bis zum siegreichen Ende. Im zweiten Satz gab es für Krawietz und Pütz sogar Chancen, mit einem zweiten Break auf 4:1 davonzuziehen. Danach hatte Kevin Krawietz einen kleinen Durchhänget, gab mit mehreren Doppelfehlern sein Service zum 3:3 ab.

Aber erneut war es Göransson, der im folgenden Spiel als Aufschläger schwächte. Und aus Frust einen Ball aus dem Stadion schoss. Danach ließen die Favoriten nichts mehr anbrennen. Nach 83 Minuten war der Titel in der Tasche.

Der Erfolg in Shanghai macht sich natürlich auch gut im „Race to Turin“. Da haben Kevin Krawietz und Pütz ihren sechsten Platz gefestigt.

