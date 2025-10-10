ATP Masters Shanghai live: Alex de Minaur vs. Daniil Medvedev im TV, Livestream und Liveticker

Alex de Minaur und Daniil Medvedev treffen im letzten Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Shanghai aufeinander. Das Match gibt es ab 12:30 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und TennisTV.com und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.10.2025, 12:33 Uhr

© Getty Images Alex de Minaur und Daniil Medvedev machen heute das Dutzend voll

Es wird bereits die zwölfte Begegnung zwischen Medvedev und de Minaur werden, der Russe hat die Nase mit 7:4-Siegen vorne. Die jüngste Begegnung hat allerdings der “Demon” für sich entscheiden können.

Die Bedingungen in Shanghai sprechen auch eher für den australischen dauerläufer. Denn Daniil Medvedev hatte bei seinem letzten Match gegen Learner Tien erneut mit Krämpfen zu kämpfen.

De Minaur vs. Medvedev - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Daniil Medvedev und Alex de Minaur gibt es ab 12:30 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW und TennisTV.com.

Hier das Einzel-Tableau in Shanghai