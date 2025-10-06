ATP Masters Shanghai live: Alexander Zverev vs. Arthur Rinderknech im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev und Arthur Rinderknech treffen in der dritten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Shanghai aufeinander. Das Match gibt es ab 12:30 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und TennisTV.com und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.10.2025, 17:52 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Getty Images Alexander Zverev trifft heute auf Arthur Rinderknech

Was war das für ein Schock für Alexander Zverev in der ersten Runde in Wimbledon 2025, als er eine über zwei Tage gestreckte Partie gegen Arthur Rinderknech tatsächlich in fünf Sätzen verlor? Danach nahm sich Zverev eine Pause, trainierte ein bisschen bei Toni Nadal und kam schließlich in Montreal zurück.

Rinderknech wusste damals die Gunst der Stunde zu nutzen. Ob das auch in Shanghai der Fall sein wird?

Zverev vs. Rinderknech - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Arthur Rinderknech gibt es ab 12:30 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW und TennisTV.com.

Hier das Einzel-Tableau in Shanghai