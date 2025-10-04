ATP Masters Shanghai live: Alexander Zverev vs. Valentin Royer im TV, Livestream und Liveticker
Alexander Zverev und Valentin Royer treffen in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Shanghai aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 8 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und TennisTV.com und in unserem Liveticker.
von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 04.10.2025, 10:16 Uhr
tennisnet.com Live Ticker
Wir sagen für jetzt ...
... mal Servus, Ciao, Baba. Melden uns aber später mit Jannik Sinner gegen Daniel Altmaier wieder.
Fazit II
Das hätte auch in einen dritten Satz gehen können. Die große Frage ist aber: Wird der große Zeh in zwei Tagen in Ordnung sein? Es geht dann entweder gegen Alex Michelsen oder Arthur Rinderknech.
Royer - Zverev 4:6, 4:6
Vier Minuten Pause später schlägt Sascha das Ass zum 30:0. Mit einer Vorhand holt er sich drei Matchbälle. Und der erste sitzt.
Was ist da los?
Oje! Sascha serviert zum 15:0, muss sich dann aber setzen und den Physio kommen lassen. Es ist der große rechte Zeh, der Probleme bereitet ...
Royer - Zverev 4:6, 4:5
So. Jetzt klopft Sascha nach einem 40:15 doch noch einmal um ein Break an. Und Royer hilft mit einem Vorhandfehler bei Einstand mit. Danach dreht der Außenseiter groß auf, holt sich einen Punkt zum Spielgewinn. Aber: Royer macht zu viele Fehler, gibt seinen Aufschlag tatsächlich ab.
Royer - Zverev 4:6, 4:4
Royer bleibt lästig, dreht ein 30:0 mit drei Punten in Folge zu einem Breakball um. Den wehrt Sascha mit seinem Paradeschlag - der Rückhand longline - ab.Die zweite Chance schmeißt Royer mit einer Vorhand selbst weg. Den Spielgewinn begleitet Sascha mit einem Schrei. Mit Recht.
Royer - Zverev 4:6, 4:3
Bis zum 30:0 sieht das nach dem nächsten souveränen Spielgewinn für Royer aus. Drei Fehelr später heißt es: Breakball. Aber den legt Sascha via Return hinter die Grundlinie. Den Vorteil holt sich Qualifikant Royer nach einem exzellenten Ballwechsel.
Royer - Zverev 4:6, 3:3
Sascha punktet zunächst mit dem Rückhand-Longline, baut dann das Ass zum 30:0 ein. Und hat auch danach keine Probleme.
Royer - Zverev 4:6, 3:2
Ein paar knappe Bälle zugunsten von Royer - und die Führung für den Franzosen ist wieder da.
Royer - Zverev 4:6, 2:2
Den Doppler zum Auftakt egalisiert Sascha mit einem Aufschlagwinner durch die Mitte. Aber siehe da: Royer holt sich mit einer Vorhand down the line zwei Breakchancen. Beide wehrt Sascha ab, eine mit dem Aufschlag, die zweite nach einer längeren Rallye. Zwei Überkopfschläge später ist dann doch der Ausgleich da.
Royer - Zverev 4:6, 2:1
Vorhand kann Royer auch! Wunderbarer Punkt zum 15:0. Wenn auch nicht ganz so wunderbar wie der Passierschlag von Sascha zum 15 beide. Aber das reicht nicht. Royer hält und bleibt vorne.
Royer - Zverev 4:6, 1:1
Mächtige Vorhand von Sascha zum 15:0. Und nach einem Ass gleich noch eine zum 40:0.
Royer - Zverev 4:6, 1:0
Besserer Start von Royer, der nach dem 30 alle stabil bleibt.
Fazit I
Klar ist: Royer MUSS seinen Breakball nutzen. Aber wenn Sascha dann doch wieder bei jeder passenden Gelegenheit ein Ass auspackt, dann wird diese Partie nach Papierform verlaufen.
Royer - Zverev 4:6
Wenn Sascha an der Grundlinie steht, dann kommt er gar nicht in Gefahr, einen Ballwechsel zu verlieren. Der schönste Punktgewinn gelingt allerdings Royer, der einen Angriff mit einem soliden Volley abschließt. Egal: Nach 40 Minuten bringt Sascha den ersten Satz mit einem Ass in trockene Tücher.
Royer - Zverev 4:5
Royer wird sich massiv ärgern, dass er sein erstes Aufschlagspiel verloren hat. Denn in den letzten Minuten agiert er bei eigenem Service ziemlich souverän. Jetzt muss aus seiner Sicht aber ein Break her.
Royer - Zverev 3:5
Auf den Rückhand- folgt der Vorhandfehler von Sascha, es steht 0:30. Ein Linienball und ein Ass später ist die Sache wieder ausgeglichen. Aber: Royer holt sich den ersten Breakball - weil Sascha zu passiv ist. Die Chance für den Franzosen ist da, aber der Smash kommt auf die falsche Seite. Sascha kann sich befreien. Und holt doch noch das Spiel.
Royer - Zverev 3:4
Richtig gut anzuschauen, dieses Match. Kurze Ballwechsel, beide Spieler versuchen ihren Bällen nachzugehen. Royer hält. Braucht aber ein Break. Bald.
Royer - Zverev 2:4
Der Angriff beim ersten Punkt von Sascha war ein bisschen zu optimistsch, Royer passiert mit der Rückhand. Sascha gleicht mit einer prächtigen Vorhand aus. Und legt das nächste Ass nach. Royer klopft ein bisschen an - wartet aber noch auf seine erste Breakchance.
Royer - Zverev 2:3
Wenn man Valentin Royer spielen lässt, dann sieht das schon sehr gut aus. Aber Sascha muss als Rückschläger in diesem Satz ja nichts mehr beweisen.
Royer - Zverev 1:3
Der erste Doppelfehler von Sascha fällt nicht weiter ins Gewicht, auch wenn Royer ein paar Augenblicke später mit einer starken Vorhand auf 30 alle stellt. Danach folgen aber zwei gute Aufschläge von Zverev.
Royer - Zverev 1:2
Geht ziemlich hurtig los hier. Auch weil Sascha jetzt nicht alles in dieses Returnspiel gelegt hat.
Royer - Zverev 0:2
Ein Ass zum Auftakt nimmt man immer gerne. Oder auch zwei. Mit dem dritten bestätigt Sascha das Break.
Royer - Zverev 0:1
Royer möchte das Ganze hier offensiv angehen, spielt aber nach 30:15 drei Bälle zu lang. Und schon hat Sascha ein Break.
Pfeifen wird ...
... die Partie Manuel Messina. Und es geht schon los!
In Shanghai ...
... hat Sascha 2019 schon mal das Finale erreicht. In diesem Jahr soll es sich deutlich langsamer spielen als gewohnt - ob ihm das eher hilft oder nicht, wird sich weisen.
Und da sind ...
... die Buben auch schon auf dem Court. Und sie werden nicht nur von ordentlich vielen Fans empfangen, sondern auch von ziemlich übler Luftfeuchtigkeit. Alex de Minaur hat gerade eben ein "humid" auf die Kameralinse gemalt.
Das Aufwärmprogramm ...
... von Sascha ist im Endstadium. Es wird gedehnt, Royer steht schon zum Einmarsch bereit. Gleich daneben radelt Lore Musetti ein bisschen auf dem stationären Bike.
Saschas letzter ...
... Einzel-Auftritt ist vor ein paar Tagen in Peking ja nicht ganz so prächtig verlaufen. Das 3:6 und 3:6 gegen Daniil Medvedev war schon sehr herb.
Na, bitte:
Der australische "Demon" hat seine Partie ganz souverän gewonnen. Das heißt: Sascha wird in etwa zehn Minuten am Start sein. Valentin Royer hoffentlich auch. Sonst haben wir hier ein Problem.
Sascha hat sich ...
... ja gestern schon im Doppel warm gespielt. Mit Marcelo Melo allerdings mal wieder verloren. Wenn auch knapp. Gegen Valentin Royer ist Zverev aber haushoher Favorit ...
Guten Morgen aus Shanghai ...
... wo es natürlich schon früher Nachmittag ist. Egal. Alex de Minaur ist gegen Camilo Ugo Carabelli auf einem sehr guten Weg. Das heißt für uns: Sascha Zverev wird in absehbarer Zeit an den Start gehen. Und wir werden ihn mit Euch begleiten.
Nach seinem Viertelfinal-Aus in Peking geht es für Alexander Zverev beim ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai weiter. Dort bekommt es der Deutsche, der zunächst von einem Freilos profitierte, in Runde zwei mit dem französischen Qualifikanten Valentin Royer zu tun.
Zverev litt zuletzt unter Rückenbeschwerden und möchte in Shanghai in die Erfolgsspur zurückkehren. Gegen Royer hat der gebürtige Hamburger bislang noch nicht gespielt.
Zverev vs. Royer - hier gibt es einen Livestream
Das Match zwischen Alexander Zverev und Valentin Royer gibt es ab ca. 8 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW und TennisTV.com.
