Auf den Rückhand- folgt der Vorhandfehler von Sascha, es steht 0:30. Ein Linienball und ein Ass später ist die Sache wieder ausgeglichen. Aber: Royer holt sich den ersten Breakball - weil Sascha zu passiv ist. Die Chance für den Franzosen ist da, aber der Smash kommt auf die falsche Seite. Sascha kann sich befreien. Und holt doch noch das Spiel.