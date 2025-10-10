ATP Masters Shanghai live: Félix Auger-Aliassime vs. Arthur Rinderknech im TV, Livestream und Liveticker

Felix Auger-Aliassime und Arthur Rinderknech treffen im Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Shanghai aufeinander. Das Match gibt es ab 09:00 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und TennisTV.com und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.10.2025, 12:33 Uhr

Zwei Partien hat es zwischen diesen beiden gegeben, beide in diesem Jahr. Und geht es nach dem Gesetz der Serie, dann sollte Félix Auger-Aliassime den Einzug in die Vorschlussrunde von Shanghai schaffen. Denn der Kanadier konnte sich sowohl auf dem Rasen von mallorca wie auch auf dem Hartplatz von Cincinnati behaupten.

Aber Arthur Rinderknech spielt die beste Saison seiner Karriere. Und möchte seinem Cousin Valentin Vacherot ins Halbfinale von Shanghai nachfolgen. Vacherot hat ja gestern gegen Holger Rune gewonnen. Und bekommt es nun mit Novak Djokovic zu tun.

Auger-Aliassime vs. Rinderknech - hier gibt es einen Livestream

Hier das Einzel-Tableau in Shanghai