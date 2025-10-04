ATP Masters Shanghai live: Jannik Sinner vs. Daniel Altmaier im TV, Livestream und Liveticker

Jannik Sinner und Daniel Altmaier treffen in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Shanghai aufeinander. Das Match gibt es ab 12:30 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und TennisTV.com und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.10.2025, 12:36 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Sinner - Altmaier 4:3 Daniel profitiert von vier Fehlern des Favoriten und kann wieder verkürzen. Bei 40:0 greift der Deutsche ganz tief in die Trickkiste: der versuchte Tweener-Lob verfehlt nur knapp sein Ziel. Sinner - Altmaier 4:2 Bei Janniks Aufschlagspielen ist nichts zu holen für Altmaier. Ein weiterer Spielgewinn zu null für den Italiener. Sinner - Altmaier 3:2 Gute Reaktion von Altmaier auf die drei in Serie verlorenen Spiele. Zu 15 hält er sein Aufschlagspiel. Sinner - Altmaier 3:1 Auch ein traumhafter Rückhand-Longline von Daniel hindert Sinner nicht am Bestätigen des Breaks. Ganz zur Freude von seinem italienischen Daviscup-Partners Lorenzo Musetti, der sich das ganze von der Tribüne anschaut. Sinner - Altmaier 2:1 Die Herangehensweise von Daniel ist klar. Mit offensivem Tennis will er heute den Weltranglistenzweiten schlagen. In dieser Phase des Matches unterlaufen ihm dazu aber noch zu viele unerzwungene Fehler. Jannik nutzt direkt seinen ersten Breakball. Sinner - Altmaier 1:1 Auch Jannik startet ohne Probleme bei eigenem Aufschlag. Ohne Punktverlust gleicht er zum 1:1 aus. Sinner - Altmaier 0:1 Das ist mal ein Auftakt nach Maß. Das Match beginnt direkt mit einem schön aufgebauten Punkt von Altmaier, den er sehr gefühlvoll am Netz verwertet. Stuhlschiedsrichter... ...dieser Partie ist die Legende Mohamed Lahyani. Jannik Sinner... ...hat die Wahl gewonnen und sich für Rückschlag entschieden. Jannik startet ... ... in Shanghai als Titelverteidiger. Und als regierender Champion von Peking. Dort hat er erst am Mittwoch gegen Learner Tien den Titel geholt. Wir sind bereit. Daniel und Jannik auch gleich. Auf geht´s! Daniel hat in ... ... Runde eins gegen Tristan Schoolkate keine Probleme gehabt. Jannik sowieso nicht: Wie alle Gesetzten ist er in den Genuss eines Freiloses gekommen. Die Ausgangslage ... ... ist von der Weltrangliste her klar - aus den Erfahrungen der bisherigen Partien aber nicht. Die sind jeweils über fünf Sätze gegangen. 2022 bei den US Open hat Jannik gewonnen, 2023 in Roland-Garros Daniel. Mahlzeit aus Shanghai ... ... wo man sich indes schon Hedabken über das Abendessen macht. Wir aber sind nicht kulinarisch unterwegs. Sondern sportlich. Und da wird es gleich losgehen zwischen Jannik Sinner und Daniel Altmaier. Schön, dass Ihr dabei seid!

© Getty Images Jannik Sinner und Daniel Altmaier treffen zum dritten Mal aufeinander

Es wird die dritte Partie zwischen Jannik Sinner und Daniel Altmaier werden. Und die beiden bisherigen waren richtig große Kämpfe: 2022 gewann Snner bei den US Open in fünf Sätzen, ein paar Monate später revanchierte sich Altmaier in Roland-Garros. Auch dieses Match ging über die volle Distanz.

Jannik Sinner startet in Shanghai ja als Titelverteidiger, 2024 hat der Südtiroler im Endspiel Novak Djokovic geschlagen. Und Sinner kommt mit viel Schwung aus Peking: Dort hat er am Mittwoch im Finale gegen Learner Tien den Titel geholt.

