ATP Masters Shanghai live: Jannik Sinner vs. Tallon Griekspoor im TV, Livestream und Liveticker

Jannik Sinner und Tallon Griekspoor treffen in der dritten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Shanghai aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 14 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und TennisTV.com sowie in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.10.2025, 18:36 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Ein langer... ...Tennistag in Shanghai geht damit zu Ende - Ortszeit 0:30, höchste Zeit für die Fans nach Hause ins Bett zu kommen. Wir bedanken uns fürs Mitlesen und freuen uns auf ein nächstes Mal. Wie bereits... ...zuvor erwähnt, bekommt es Griekspoor in der Runde der letzten 16 mit dem monegassischen Qualifikanten Valentin Vacherot zu tun. Es bleibt abzuwarten, ob es sich bei Sinner nur um eine schmerzhafte Muskelverhärtung oder doch um etwas Gröberes handelt. Fazit III: Schon am Ende des zweiten Durchgangs zeigte sich eine Verletzung am rechten Oberschenkel Sinners. Beim Verlust des Gleichgewichts nach einem Vorhandschlag ist das Problem nicht mehr zu ignorieren. Schade für den Italiener, der bei 5:4 im zweiten Satz bereits den Sack zumachen hätte können. Aber auch Gratulation an Tallon Griekspoor, der immer dran geblieben ist und mit Kampfkraft und wuchtigen Schlägen jederzeit toll Paroli bot. Sinner vs. Griekspoor 7:6 (3), 5:7, 2:3 ret. Das war's. Nach einem kurzen therapeutischen Intermezzo in der Wechselpause ist keinerlei Besserung bei Sinners Problemen zu entdecken. Im Gegenteil - das rechte Bein kann nicht mehr belastet werden. Schweren Herzens ruft der Italiener seinen Kontrahenten zum Shakehands auf. Jannik gibt auf. Sinner vs. Griekspoor 7:6 (3), 5:7, 2:3 Allein vom Zuschauen bekommt man schon Schmerzen - Sinner kann sich praktisch nicht mehr bewegen. Auch beim Service kann er den nötigen Bewegungsablauf nicht durchziehen und schafft keinen einzigen Punktgewinn. Nur mit Hilfe des Physiotherapeuten schafft es der Italiener überhaupt noch zu seiner Bank. Sinner vs. Griekspoor 7:6 (3), 5:7, 2:2 Beim Stand von 0:15 verliert Sinner ein wenig das Gleichgewicht bei einer Vorhand und humpelt in weiterer Folge ausgesprochen stark. Ein Muskel im rechten Oberschenkel scheint starke Probleme zu machen. Sinner kann mit einem Verzweiflungsschlag einen Bomben-Winner erzielen - ansonsten erreicht er praktisch keinen Aufschlag des Niederländers. Es sieht leider gar nicht gut aus für den Weltranglisten-Zweiten. Sinner vs. Griekspoor 7:6 (3), 5:7, 2:1 Meister Sinner zeigt erneut, wie man ein Aufschlagspiel durchbringt, ohne auch nur irgendeinen Zweifel aufkommen zu lassen. Zu Null geht er 2:1 in Front. Sinner vs. Griekspoor 7:6 (3), 5:7, 1:1 Tallon Griekspoor zeigt ebenfalls ein kontrolliertes Aufschlagspiel - wenngleich nur zu 30 durchgebracht. Die Mühen und die Uhrzeit scheinen langsam Wirkung bei beiden Protagonisten zu zeigen. Sinner vs. Griekspoor 7:6 (3), 5:7, 1:0 Der Italiener steigt stark in den Entscheidungssatz ein - zu Null serviert er das erste Aufschlagspiel im dritten Durchgang aus. Nach neun Minuten... ...Toilettenpause von Jannik Sinner geht es wieder weiter. Kleine Nebeninformation: Griekspoor war bereits nach drei Minuten wieder auf den Platz zurückgekehrt. Fazit II: Auch der zweite Durchgang war ein enger Schlagabtausch, den Sinner beim Stand von 5:4 durchaus für sich entscheiden hätte können. Stattdessen drehte der Niederländer nochmals voll auf und holte sich den Satzausgleich. Spannend wird sein, ob die Schmerzen im rechten Bein Sinners noch zu einem Problem werden könnten. Beide Spieler machen sich jedenfalls zu einer Toilet-Break auf. Sinner vs. Griekspoor 7:6 (3), 5:7 Mit einer großartigen Serviceleistung holt sich Tallon Griekspoor den zweiten Satz zu 15 - mit dabei zwei Asse. Sinner war schlussendlich im letzten Aufschlagspiel des Durchgangs ohne jegliche Chance. Sinner vs. Griekspoor 7:6 (3), 5:6 Auweh: Beim Stand von 0:30 macht Sinner eine ungute Bewegung mit dem rechten Bein und beginnt offenkundig zu Humpeln. Plötzlich hat Griekspoor drei Breakbälle und gleich der erste sitzt nach einem Volleyfehler des Italieners. Nun kann der Niederländer ausservieren. Sinner vs. Griekspoor 7:6 (3), 5:5 Eines muss festgehalten werden: Während Griekspoor vor allem mit enormer Wucht und Kampfgeist brilliert, zeigt Sinner ein ums andere Mal auch sein herausragendes Händchen. Beide können ihre Stärken in diesem zweiten Satz zum Besten geben. Der Niederländer wackelt jedoch nach einer 40:0-Führung und muss über Einstand gehen. Bei Vorteil für den Westeuropäer bleibt ein Cross-Stopp-Volley von Jannik im Netz hängen. Sinner vs. Griekspoor 7:6 (3), 5:4 Auch wenn Sinner am Ende sein Servicegame zu 30 durchbringen kann, merkt man dem Südtiroler noch die vergebenen Chancen des letzten Aufschlagsspiels an. Passiert ist aber nichts - bisher auch in Satz zwei alles in der Reihe. Sinner vs. Griekspoor 7:6 (3), 4:4 Jannik steigt perfekt fokussiert ins Aufschlagspiel von Griekspoor ein und erspielt sich glatt drei Breakbälle. Mit starken Aufschlägen und dank einem leichten Fehler von Sinner rettet sich der Niederländer zum 40:40 und serviert danach das Game nach Hause. Mehr als eine vegebene Chance vom Weltranglisten-Zweiten. Sinner vs. Griekspoor 7:6 (3), 4:3 Der Sinner-Dampfer bleibt weiterhin auf Kurs. Passend zum aktuellen Spielverlauf beschließt der Südtiroler das ganz und gar nicht verflixte siebente Spiel zu 15 mit einem prächtigen Service-Winner. Sinner vs. Griekspoor 7:6 (3), 3:3 Gefühlt tut sich dennoch der Niederländer etwas schwerer seine Aufschlagspiele durchzubringen. Doch auch die Statistik lügt nicht - derzeit sind die servierenden Spieler stark im Vorteil. Griekspoor beendet sein Service jedenfalls zu 30. Sinner vs. Griekspoor 7:6 (3), 3:2 Weiter geht es mit eindeutigen Servicegames. Diesmal hat Sinner zu 15 das bessere Ende für sich. Der umkämpfte Satzbeginn ist einem derzeit servicelastigen Match gewichen. Sinner vs. Griekspoor 7:6 (3), 2:2 Auch Griekspoor macht ebenso keine Gefangenen. Er macht bei eigenem Service eine ausgezeichnete Figur. Sinner vs. Griekspoor 7:6 (3), 2:1 Weit unaufgeregter verläuft das zweite Aufschlagspiel von Sinner im zweiten Durchgang. Mit knackigem Service und nachgesetztem Vorhandwinnern geht's zu Null zum 2:1. Sinner vs. Griekspoor 7:6 (3), 1:1 Bei Aufschlag des Niederländers geht es eng hin und her - beide Spieler gehen mit vollem Tempo hart an die Linien. Den Breakball bei 30:40 versenkt Sinner jedoch ohne großen Druck ins Netz. Griekspoor zeigt druckvolle Cross-Vorhandbälle mit herrlichem Winkel. Es bleibt jedoch eng - nach 5:30 Minuten steht es zum zweiten Mal 40 beide. Und das sollte noch lange nicht das Ende sein. Erst nach dem vierten Einstand kann Tallon mit einer Stopp-Lob-Kombination sein Aufschlagspiel sichern. Sinner vs. Griekspoor 7:6 (3), 1:0 Zunächst geht der Südtiroler auch gleich in Satz zwei mit 30:0 bei eigenem Service in Führung, verliert im Anschluss allerdings etwas den Faden und sieht sich plötzlich einem Breakball gegenüber, den er jedoch mit einem prachtvollen Ass abzuwehren weiß. Über Einstand hält Sinner schlussendlich das Aufschlagspiel. Fazit I: In einem ausgeglichenen Durchgang, bei dem beide Spieler als Aufschläger keine einzige Break-Möglichkeit zuließen, konnte Sinner im Tiebreak noch einmal eine Schippe drauflegen und sicherte sich mit dem dominant gespielten Tiebreak den Gewinn des ersten Satzes. Sinner vs. Griekspoor 7:6 (3) Sinner lässt nur noch zwei Punkte bei Aufschlag seines Gegners zu und fixiert mit einer druckvoll geschlagenen Rückhand den Gewinn des ersten Durchgangs. Sinner vs. Griekspoor 6:6 (5:1) Mit einer Rückhand auf die Grundlinie gelingt Sinner das nächste Mini-Break. Ohne weitere Aufschlagverluste wird nach einem glänzenden Vorhand-Passierschlag des Südtirolers beim Stand von 5:1 für Sinner der Seitenwechsel vollzogen Sinner vs. Griekspoor 6:6 (3:0) Sinner schnappt sich mit einem Rückhand-Winner aus der Platzmitte das erste Mini-Break und bestätigt dieses bei eigenem Service mit zwei Assen. Sinner vs. Griekspoor 6:6 Auch Griekspoor kann gegen die Aufschläge von Sinner nichts ausrichten und sieht sich drei Spielbällen des Südtirolers gegenüber. Auch der nächste Return des Niederländers fliegt ins Aus, somit zu-Null-Spiel von Sinner zum Erreichen des Tiebreaks. Der nächste Gegner ... im Achtelfinale für den Sieger dieser Partie steht bereits fest. Dabei handelt es sich überraschenderweise um den monegassischen Qualifikanten Valentin Vacherot, der beim Stand von 6:0, 3:1 von der Aufgabe des Tschechen Tomas Machac profitierte. Sinner vs. Griekspoor 5:6 Griekspoor startet mit einem Ass und legt zwei direkte Aufschlagpunkte nach. Sinner schiebt einen Stopp-Versuch ins Netz, somit verlustpunktfreies Service-Game für den Niederländer. Sinner vs. Griekspoor 5:5 Nach erfolgreichem Auftakt erspielt sich Sinner nach einem Stoppball den Punkt clever am Netz. Nach einem verzogenen Return von Griekspoor drei laufende Spielbälle für den Südtiroler, der den erste direkt mit einem Ass versenkt. Sinner vs. Griekspoor 4:5 Griekspoor bei eigenem Aufschlag weiterhin solide, erspielt sich ein schnelles 30:0. Mit einer eingesprungenen Rückhand kann Sinner verkürzen. Nach Ass und und einer erfolgreichen Netz-Attacke kann der Niederländer den nächsten sicheren Spielgewinn bei eigenem Service einfahren. Sinner vs. Griekspoor 4:4 Sinner legt mit einer erfolgreichen Aufschlag-Vorhand-Kombination los, verschlägt aber im nächsten Ballwechsel die Vorhand ins Netz. Per Ass und einem Aufschlag-Winner holt sich der Südtiroler zwei laufende Spielbälle. Den ersten kann Griekspoor spektakulär am Netz per Smash abwehren. Den zweiten vergibt Sinner mit mit einer am Rahmen getroffenen Rückhand. Mit einem starken Aufschlag und einem beeindruckenden Rückhand-Passierschlag sichert sich Sinner den Service-Hold. Sinner vs. Griekspoor 3:4 Auch bei diesem Aufschlagspiel von Griekspoor gab es für Sinner nichts zu holen. Auch einen stark gespielten Stoppball des Südtirolers kann der Niederländer zu drei laufenden Spielbällen erfolgreich beantworten. Den ersten kann Sinner zwar noch per Netzangriff abwehren. Beim zweiten kann der italienische Davis-Cup-Sieger den Return nicht ins Feld zurückspielen. Sinner vs. Griekspoor 3:3 Griekspoor verzieht trotz dominant geführtem Ballwechsel die Vorhand seitlich ins Aus und schlägt anschließend eine Rückhand ins Netz. Mit einem erfolgreichen Netzangriff holt sich Sinner drei laufende Spielbälle. Den ersten nutzt der Südtiroler mit einem Vorhand-Gewinnschlag. Sinner vs. Griekspoor 2:3 Griekspoor eröffnet mit einem Rückhand-Winner, verzieht aber anschließend eine Vorhand seitlich ins Aus. Auch einen weiteren Rückstand kann Sinner mit einem perfekten Rückhand-Passierball ausgleichen und zwingt den Niederländer im weiteren Verlauf über Einstand. Mit einem Rückhand-Gewinnschlag und einem Ass sichert sich Griekspoor das Game. Sinner vs. Griekspoor 2:2 Nach einem schnellen 30:0 muss Sinner nach zwei starken Returns seines Gegners den Ausgleich hinnehmen. Mit einem Ass und einem weiteren direkten Aufschlagpunkt tütet der Südtiroler den Spielgewinn ein. Sinner vs. Griekspoor 1:2 Sinner entscheidet die erste Rallye für sich, muss aber nach einem ausgelassenen Passierschlag den Ausgleich hinnehmen. Mit einem erfolgreichen Netzangriff und einer ins Netz geschlagenen Rückhand von Sinner holt sich der Niederländer zwei laufende Spielbälle. Den ersten wehrt der Südtiroler mit einem Vorhand-Winner inside-out ab. Den zweiten kann Griekspoor nach einer verschlagenen Rückhand Sinners für sich nutzen. Sinner vs. Griekspoor 1:1 Doch auch Sinner lässt sich bei eigenem Aufschlag nicht lange bitten und überlässt seinem niederländischen Gegner ebenfalls nur einen Punktgewinn. Sinner vs. Griekspoor 0:1 Griekspoor gleich mit gutem Rhythmus bei eigenem Aufschlag. Nur einen Punkt von Sinner lässt er zu. Tallon Griekspoor ... beginnt die Partie mit Aufschlag. Die Spieler ... haben sich bereits eingeschlagen und sind für das Match bereit. Der direkte Vergleich ... spricht eigentlich eine eindeutige Sprache und stellt Sinner eindeutig in die Favoritenrolle. Alle bisherigen sechs Duelle auf der Tour gingen an den Südtiroler. Grüß Gott ... und herzlich willkommen zum Drittrunden-Match von Jannik Sinner beim Masters-Turnier in Shanghai gegen den Niederländer Tallon Griekspoor.

© Getty Images

Gegen einen sich tapfer wehrenden Daniel Altmaier ist Jannik Sinner nach einem Freilos mit einem Zweisatz-Erfolg in das ATP-Masters-Turnier in Shanghai gestartet. In der dritten Runde sieht sich der Weltranglisten-2. dem an Position 27 geführten Niederländer Tallon Griekspoor gegenüber, der ebenfalls nach einem Freilos in seiner Auftakt-Partie gegen den US-Amerikaner Jenson Brooksby zwar drei Sätze benötigte, dafür aber gerade mal acht Minuten länger auf dem Court stand als der Südtiroler..

Die direkte Bilanz der beiden Protagonisten spricht eigentlich eine eindeutige Sprache. Alle sechs bisherigen Aufeinandertreffen gingen an den 24-jährigen Sinner, wobei der 29-jährige Griekspoor insgesamt auch nur zwei Satzgewinne für sich verbuchen konnte.

Sinner vs. Griekspoor - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Tallon Griekspoor gibt es ab ca. 14 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW und TennisTV.com.

