ATP Masters Shanghai: Sinner schlägt starken Altmaier in Runde zwei

Jannik Sinner hat in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers von Shanghai gegen Daniel Altmaier mit 6:3 und 6:3 gewonnen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 04.10.2025, 14:32 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner bei der Arbeit

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Jannik Sinner und Daniel Altmaier sind am Samstagabend in Shanghai quasi mit einer Sondergenehmigung der Veranstalter an den Start gegangen. Den eigentlich hatte die untere Tableau-Hälfte ihre Zweit-Runden-Matches schon gestern über die Bühne gebracht. Aber weil Sinner am Mittwoch noch das Endspiel in Peking gespielt (und gewonnen) hat, wurde ihm ein Tag länger Pause zugestanden.

Eingewöhnen muss sich Sinner in Shanghai natürlich eher weniger, im vergangenen Jahr hat er hier den Titel geholt. Im Endspiel gegen Novak Djokovic, gegen den er in der aktuellen Ausgabe schon im Halbfinale drankommen würde. Vor Daniel Altmaier war Jannik Sinner jedenfalls gewarnt - schließlich hatte der Deutsche das jüngste Duell 2023 in Roland-Garros in fünf Sätzen für sich entscheiden können.

Und also begann der Weltranglisten-Zweite sehr konzentriert, nahm Altmaier im dritten Spiel erstmals dessen Aufschlag ab. Mit einem Ball, der die Grundlinie gerade noch so gestreift hatte. Die erste Chance zum Ausgleich kam für Altmaier im achten Spiel - aber Sinner wehrte nach einem monumentalen Ballwechsel ab. Stattdessen gelang Sinner ein weiteres Break zum 6:3.

Im zweiten Akt legte Sinner wieder los wie die Feuerwehr, schnell stand es 3:0 für den Favoriten. Daniel Altmaier bekam keine Chance mehr auf ein Re-Break und somit nahm das Spiel seinen Lauf. Schlussendlich gewinnt der Favorit und die Nummer Eins der Setzliste mit 6:3 und 6:3.

Zverev verletzt sich - und gewinnt

Früher am Samstag war auch schon Alexander Zverev im Einsatz. Der Deutsche gewann eine sehr unterhaltsame Partie gegen den französischen Qualifikanten Valentin Royer mit 6:4 und 6:4, verletzte sich aber im allerletzten Spiel am großen Zeh des rechten Fußes. Wie gravierend diese Verletzung ist, wird man wohl erst im nächsten Match sehen. Da könnte Zverev Revanche an Arthur Rinderknech nehmen, gegen den er in Runde eins von Wimbledon verloren hat.

Bereits ausgeschieden sind Andrey Rublev gegen Yoshihito Nishioka und Jakub Mensik gegen Jesper de Jong. Ohne Probleme weiter ist dagegen Sinners Landsmann Lorenzo Musetti gegen Francesco Comesana. Zur Feier des Tages schaute Musetti, der sich erstmals für die ATP Finals in Turin qualifizieren könnte, dann auch noch bei Kumpel Sinner vorbei.

Nichts zu feiern hatte Stefanos Tsitsipas. Der Grieche musste seine Teilnahme am vorletzten 1000er der Saison kurzfristig absagen.

