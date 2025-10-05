ATP-Masters Shanghai: Mpetshi Perricard nimmt Fritz raus, Rune souverän

Mit einem dominanten Auftritt besiegte der Franzose Giovanni Mpetshi Perricard den US-Amerikaner Taylor Fritz in zwei Sätzen und nahm damit erfolgreich Revanche für die in Wimbledon erlittene 5-Satz-Niederlage. Im Achtelfinale wartet der Däne Holger Rune, der gegen Ugo Humbert aus Frankreich zum wiederholten Male keine Mühe hatte.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 05.10.2025, 10:24 Uhr

© Getty Images Mit seinem Erfolg gegen Taylor Fritz schaffte Giovanni Mpetshi Perricard in Shanghai seinen ersten Sieg gegen einen Top-10-Spieler.

Nach seinem hartumkämpften Dreisatz-Erfolg gegen den Ungarn Fabian Marozsan sah sich der US-Amerikaner Taylor Fritz in der dritten Runde des ATP-Masters-Turniers in Shanghai dem aufschlagstarken Giovanni Mpetshi Perricard gegenüber, der sich zum Auftakt gegen den Italiener Luca Nardi in zwei Sätzen behaupten konnte. Und unterschätzen sollte der an Position 5 geführte Fritz seinen Gegner auf keinen Fall, schließlich musste er vor wenigen Monaten in der Auftakt-Runde von Wimbledon einen 0:2-Satzrückstand gegen den 22-jährigen Franzosen drehen.

Und auch heute startete Mpetshi Pericard mit großem Selbstvertrauen und erspielte sich im ersten Durchgang die einzigen Break-Möglichkeiten, wovon er die vierte nutzen und den Satz ausservieren konnte. Auch im zweiten Akt setzte der Weltranglisten-37. seinen favorisierten Gegner mit seiner Vorhand unter Druck und ließ sich nicht vom Weg abbringen. Beim Stand von 5:5 spitzte sich das Match mit spektakulären Ballwechseln zu, ehe Fritz mit einem Doppelfehler die zweite Break-Möglichkeit im Spiel zuließ und der Außenseiter diese mit einem unwiderstehlichen Rückhand-Longline nutzen konnte. Bei eigenem Service ließ Mpetshi Perricard nichts mehr anbrennen und fixierte standesgemäß mit einem Ass den 6:4, 7:5-Triumph nach 86 Minuten.

Mit dem Erfolg gegen Fritz feierte der Spieler aus Lyon seinen ersten Sieg gegen einen Top-10-Spieler und wird im Achtelfinale Holger Rune gegenüberstehen.

Rune gegen Humbert ungefährdet

Der 22-jährige Rune präsentiert sich in Shanghai weiterhin stark in Form. Nach seinem Zweisatz-Erfolg gegen den Argentinier Sebastian Baez blieb der Däne auch gegen den an Position 21 geführten Ugo Humbert ohne Satzverlust. Im ersten Durchgang erspielte sich die Nr. 10 der Setzliste eine schnelle Doppel-Break-Führung und servierte den Satz trotz eines eigenen Aufschlagverlusts souverän nach Hause. Auch im zweiten Akt packte der ehemalige Masters-Champion von Paris im dritten Spiel in Form eines frühen Breaks zu. Bei eigenem Service blieb der Weltranglisten-11. unantastbar, gestattete seinem 27-jährigen Gegner keine einzige Break-Chance und besiegelte mit einem Vorhand-Winner den 6:4, 6:4-Erfolg nach 94 Minuten. Somit blieb Rune, der etwas mit den schwülen Bedingungen zu kämpfen hatte, auch im fünften Duell gegen den französischen Linkshänder ungeschlagen.

