ATP Masters Shanghai: Nächste Pleite für Rublev, de Minaur souverän

Mit Alex de Minaur und Félix Auger-Aliassime haben zwei Aspiranten auf einen Platz bei den ATP Finals ihre Auftaktmatches beim ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai gewonnen. Andrey Rublev dagegen ist schon raus.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.10.2025, 12:37 Uhr

© Getty Images Für Andrey Rublev läuft es nicht im Einzel

Für Andrey Rublev ist es in den letzten Tagen eigentlich gar nicht so schlecht gelaufen. Allerdings nur im Doppel. In Peking hat Rublev an der Seite von Karen Khachanov ganz knapp den Titel versäumt, auch in Shanghai sind die beiden erfolgreich gestartet. In der Hauptdisziplin, dem Einzel, läuft es für den Russen aber weiterhin nicht. Letzter Beweis dafür: das 6:2, 1:6 und 4:6 gegen Yoshihito Nishioka. So wird das nix mit einer späten Qualifikation für die ATP Finals.

Die hat ja auch Félix Auger-Aliassime noch nicht abgeschrieben. Der Kanadier hat sich mit seinem überraschenden Halbfinal-Einzug bei den US Open wieder ins Gespräch gebracht. In Shanghai nun ist „FAA“ gegen Alejandro Tabilo mit einem stabilen 6:3 und 6:3 gestartet.

De Minaur beklagt die hohe Luftfeuchtigkeit

Alex de Minaur ist, Stand jetzt, in Turin dabei. Und hat in seiner ersten Partie in Shanghai beim 6.4 und 6.2 gegen Camilo Ugo Carabelli zu überzeugen gewusst. Nach einem Sieg gab der „Demon“ übrigens einen Hinweis darauf, wie es um die Bedingungen in Shanghai 2025 bestellt ist: Der Australier malte ein „Humid“ auf die Kameralinse.

Zu den frühen Siegern am Samstag gehörten auch Jiri Lehecka gegen Quentin Halys und, etwas überraschend, Kamil Majchrzak gegen Brandon Nakashima.

Hier das Einzel-Tableau in Shanghai

