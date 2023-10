ATP Masters Shanghai: Sinner nach mühevollem Start weiter - und für Turin qualifiziert

Peking-Champion Jannik Sinner ist beim ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai in die dritte Runde eingezogen. Vor allem im ersten Satz hatte der Südtiroler mit Marcus Giron aber einige Probleme.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.10.2023, 12:14 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner hat weiterhin gut lachen

Es läuft weiterhin gut für Jannik Sinner. So gut, dass den Champion von Peking auch vier Satzbälle von Gegner Marcus Giron in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers von Shanghai nicht bremsen konnten. Gut: Eine Chance des US-Amerikaners wehrte Sinner mithilfe eines Netzrollers ab. Aber ein bisschen Glück gehört manchmal eben auch dazu. Und so gewann Sinner mit 7:6 (7) und 6:2 und spielt nun gegen Sebastian Baez.

Mit diesem Erfolg qualifizierte sich Jannik Sinner auch erstmals direkt für die ATP Finals in Turin, die im November ausgetragen werden. Er habe das schon vor dem Match gewusst, so Sinner im On-Court-Interview, und wollte diesen Schritt unbedingt schaffen. Andererseits sei ja auch noch eine Weile Zeit bis zu den inoffiziellen ATP-Weltmeisterschaften.

Früher am Samstag hatten sich bereits Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev und Tommy Paul für die dritte Runde des vorletzten 1000ers des Jahres qualifiziert. Ausgeschieden ist dagegen Jan-Lennard Struff. Allerdings litten einige Partien unter den regnerischen Bedingungen und müssen erst im Laufe des Abends fertig gespielt werden.

