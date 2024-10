ATP-Masters Shanghai: Tsitsipas und Fritz souverän, Monfils besiegt Humbert

Die beiden gesetzten Stefanos Tsitispas und Taylor Fritz bestätigten heute ihre jeweilige Favoritenrolle beim ATP-Masters-Event in Shanghai und schafften problemlos den Einzug ins Achtelfinale. Altmeister Gael Monfils siegte im französischen Duell gegen Ugo Humbert.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 08.10.2024, 11:29 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Der heutige Auftakt im Stadium Court von Shanghai war heute Stefanos Tsitsipas in seiner Sechzehntelfinal-Partie gegen den Franzosen Alexandre Muller vorbehalten. Dabei unterstrich der 26-jährige Grieche jeweils in der Endphase beider Sätze seine Favoritenrolle.

Nach ausgeglichenem Beginn sicherte sich der Weltranglisten-12. beim Stand von 3:3 drei Spiele in Folge und somit den ersten Durchgang. Als es im zweiten Akt mit einer 5:2-Führung nach einem schnellen Erfolg für den dreifachen Monte-Carlo-Champion aussah, musste er gegen die aktuelle Nr. 74 der Welt den postwendenden Ausgleich hinnehmen, legte dann aber mit eigenem Aufschlag vor und nahm seinem Gegner zum Abschluss dessen Service ohne Verlustpunkt ab und besiegelte dabei mit einem spektakulären Vorhand-Passierball den 6:3, 7:5-Erfolg nach 89 Minuten. Im Achtelfinale wartet auf den an Nr. 10 gesetzten Tsitsipas mit Daniil Medvedev die Nr. 5 des Turniers.

Mit einem frühen Break startete Taylor Fritz in seine Partie gegen den Japaner Yosuke Watanuki und transportierte diesen Vorsprung bei nur einem abzuwehrenden Break-Ball zum Gewinn des ersten Durchgangs. Die Entscheidung im zweiten Akt fiel in der Satzmitte. Nachdem der 26-jährige Watanuki zwei laufende Möglichkeiten zum Break nicht nutzen konnte, hielt der gleichaltrige Fritz mit vier Punkten in Folge sein Aufschlagspiel. Nach drei Breaks hintereinander lag der an Position 7 geführte Fritz entscheidend vorne und servierte in seinem letzten Aufschlagspiel ohne Verlustpunkt den 6:3, 6:4-Sieg nach 75 Minuten nach Hause. In der Runde der letzten 16 trifft der Weltranglisten-7. auf den Sieger der Begegnung zwischen dem an Nr. 12 gesetzten Dänen Holger Rune und dem auf Rang 33 geführten Jiri Lehecka aus Tschechien.

Monfils fixiert Re-Match gegen Alcaraz

Mit starker Gegenwehr musste Gael Monfils in der Partie gegen seinen Landsmann Ugo Humbert rechnen, schließlich stand dieser in der letzten Woche im Finale des ATP-500er-Turniers in Tokio. Im ausgeglichenen ersten Durchgang konnten beide Spieler ihrem Gegner je einmal das Service abnehmen, womit der Tiebreak die Entscheidung brachte. Auch dort ging es auf Augenhöhe zur Sache, bis der 38-jährige Monfils mit dem ersten Mini-Break zum 9:7 den Deckel draufmachte. Im zweiten Akt dominierte der 26-jährige Humbert und schaffte somit den Satzausgleich. In Durchgang drei war aber Altmeister Monfils der Herr im Haus und fixierte nach 2:15 Stunden den 7:6 (7), 2:6, 6:1-Erfolg und sieht sich im Achtelfinale dem an Nr. 3 gesetzten Spanier Carlos Alcaraz gegenüber, den er beim Masters-Event in Cincinnati mit einem spektakulären Comeback-Sieg bezwingen konnte.

Tschechisches Duo Mensik und Machac weiter

Ebenfalls im Achtelfinale stehen die beiden Tschechen Jakub Mensik und Tomas Machac. Während der Youngster Mensik nach seinem Coup gegen Andrey Rublev auch den kasachischen Bresnik-Schützling Alexander Shevchenko mit 6:1, 6:7 (5), 6:2 bezwingen konnte, siegte der 23-jährige Machac gegen den Australier Aleksandar Vukic mit 6:4, 6:2. Während der an Position 30 geführte Machac mit dem an Nr. 11 gesetzten Tommy Paul aus den USA seinen kommenden Gegner bereits kennt, muss der 19-jährige Mensik noch auf den Sieger der Begegnung zwischen dem Bulgaren Grigor Dimitrov und Alexei Popyrin aus Australien warten.

Hier das Einzel-Tableau aus Shanghai