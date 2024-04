ATP Monte-Carlo: Tsitsipas gewinnt das Finale gegen Casper Ruud

Stefanos Tsitsipas hat zum dritten Mal das Endspiel des ATP-1000-Masters in Monte Carlo gewonnen. Der Grieche legte einen fantastischen Auftritt hin und besiegte Casper Ruud mit 6:1 und 6:4.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 14.04.2024, 17:05 Uhr

Für den Weltranglistenzehnten Casper Ruud hätte es der größte Titelgewinn seiner Karriere werden können. Bisher waren seine Titelgewinne bei ATP-250 Turnieren erfolgt. Tsitsipas hingegen konnte schon zwei Titel bei einem Master gewinnen, nämlich hier in Monte-Carlo. Der Grieche stand mit dem heutigen Tag also bereits zum dritten Mal im Finale dieses Turniers. Und bisher ist er aus dem Finale immer mit einem Titel herausgegangen. So auch heute.

Keine Frage: Tsitsipas spielte ein wunderbares Tennis und brauste im ersten Satz über Casper Ruud hinweg. Dabei fing das Finale für den Norweger sehr gut an, er begann das Match nämlich mit einem Ass. Danach ließ der Weltranglistenzehnte aber viele Breakchancen zu und Tsitsipas nutzte diese bravourös. Der Grieche übte großen Druck auf und schickte Ruud über den Sand. Der Norweger machte zu viele ungezwungene Fehler und Tsitsipas spielte mit einem immer größer werdenen Selbstbewusstsein und machte den ersten Satz mit 6:1 zu.

Der zweite Satz hatte eine andere Dynamik. Die Aufschlagspiele wurden deutlich länger und Ruud gewann an Stabilität. Er machte es Tsitsipas gleich und spielte viel Serve-and-Volley, was zumindest reichte, um seinen Aufschlag abzusichern. Tsitsipas antwortete mit gefühlvollen Drop-Shots. Der Grieche behielt die Nerven und konnte Ruuds Breakchancen abwähren. In dem Aufschlagspiel bei 3:3 hatte der Norweger acht davon. Der zweite Satz hatte es nochmal in sich, doch Tsitsipas ließ sich das Match nicht mehr aus den Händen nehemen. Er erspielte sich bei 5:4 und eigenem Aufschlag einen Matchball (40:30) und verwandelte diesen direkt. Somit konnte sich Tsitispas zum dritten Mal zum Champion in Monte-Carlo küren.