ATP Masters Shanghai: Turnier an der Belastungsgrenze - oder schon darüber?

Die Spieler klagten beim ATP-Masters-Turnier in Shanghai über extreme Bedingungen. Die Fans fordern die ATP nun auf zu Handeln - sie wollen eine Terminverschiebung.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 12.10.2025, 18:08 Uhr

Das Shanghai Masters 2025 hat nicht nur sportlich, sondern vor allem klimatisch für Schlagzeilen gesorgt. Nach zwölf Tagen mit tropischer Hitze und extremer Luftfeuchtigkeit ist das Turnier mit einer alarmierenden Bilanz zu Ende gegangen: sieben verletzungsbedingte Aufgaben, mehrere Zusammenbrüche auf dem Platz und Szenen, die selbst erfahrene Profis erschütterten. Die Forderungen nach Konsequenzen werden immer lauter – von Spielern, Fans und Experten gleichermaßen.

Schon in der dritten Runde musste Titelverteidiger Jannik Sinner mit schweren Krämpfen aufgeben, kaum noch gehfähig nach einem Match gegen Tallon Griekspoor. Novak Djokovic erbrach sich zweimal während einer Partie, Holger Rune ließ sich zwischen den Games medizinisch durchchecken. Der Däne forderte anschließend offen eine Hitzeschutzregel für die ATP-Tour: „Wir sind stark und fit, aber es gibt eine Grenze. Die Gesundheit muss Vorrang haben.“

ATP muss dringend handeln

Während Grand-Slam-Turniere und die WTA längst feste Protokolle für extreme Bedingungen eingeführt haben – etwa zehnminütige Abkühlpausen oder gar Spielunterbrechungen –, fehlt ein entsprechendes Regelwerk auf der ATP-Tour bislang völlig. Das Ergebnis: improvisierte Behandlungen, erschöpfte Athleten und Matches, die mehr an Überlebenskampf als an Spitzensport erinnern.

Auch die Fans schlagen Alarm. Laut einer Umfrage unter Lesern der Online-Plattform Express Sport fordern 97 Prozent die Einführung einer klaren Hitzeregel. 91 Prozent sprechen sich zudem für eine Verlegung des Turniers auf einen späteren, klimatisch günstigeren Termin im Jahr aus. Denn die meteorologischen Bedingungen in Shanghai zeigen keine Anzeichen einer Besserung – und mit dem weiter ausgebauten 96er-Feld über zwölf Tage droht die Belastung für Spieler weiter zu steigen.

Die Stimmen mehren sich: Will die ATP die Gesundheit ihrer Profis ernst nehmen, muss sie handeln – und zwar bald. Das Shanghai Masters 2025 war ein Weckruf, den der Tennissport nicht ignorieren sollte.

