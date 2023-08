ATP Masters Toronto: Alle Infos, TV, Favoriten, Auslosung, Preisgeld

In diesem Jahr findet das ATP-Masters-1000-Turnier in Kanada wieder in Toronto statt. Sky überträgt ab Montag, 17 Uhr, täglich. Hier findet Ihr alle Infos zur Auslosung, den Favoriten, Preisgeld, etc.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.08.2023, 10:12 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Das Siegerbild von 2022 in Montreal: Finalist Hubert Hurkacz, Champion Pablo Carreno Busta

Wer fehlt in Toronto?

Da sind in erster Linie Novak Djokovic und Rafael Nadal zu nennen. Djokovic nimmt sich nach seiner Wimbledon-Finalniederlage gegen Carlos Alcaraz noch eine Woche Extra-Pause, Nadal wird frühestens Anfang 2024 wieder auf die ATP-Tour zurückkehren. Auch der Titelverteidiger muss passen: Pablo Carreno Busta, der 2022 das Endspiel gegen Hubert Hurkacz gewinnen konnte, kann aufgrund einer Verletzung nicht teilnehmen.

Wer sind die Favoriten?

Da sind an erster Stelle wohl Carlos Alcaraz und Daniil Medvedev zu nennen, die auch die Setzliste anführen. Alcaraz hat in diesem Jahr schon in Indian Wells gewonnen, Medvedev ein paar Tage später in Miami. Außenseiterchancen darf man sicherlich Jannik Sinner zubilligen, auch Alexander Zverev kommt nach seinem Erfolg in hamburg mit viel Selbtsvertrauen nach Kanada, hat mit Tallon Griekspoor aber gleich einen anspruchsvollen Auftaktgegner gezogen.

Wer überträgt Toronto im TV und Livestream?

Die Matches in Kanada werden ab Montag, 07. August 2023, ab 17 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und WOW TV übertragen.

Was hat die Auslosung ergeben?

Geht es nach der Setzliste, dann würden sich in Toronto folgende Viertelfinal-Partien ergeben:

Carlos Alcaraz (ESP/1) Holger Rune (DEN/5) Stefanos Tsitsipas (GRE/4) Jannik Sinner (ITA/7) Casper Ruud (NOR/3) Andrey Rublev (RUS/6) Daniil Medvedev (RUS/2) Taylor Fritz (USA/8)

Wie viel Preisgeld gibt es in Toronto zu gewinnen?

Alle Angaben in US Dollar ...

Champion 1.019.335.- Finalist 556.630.- Halbfinale 304.375.- Viertelfinale 166.020.- Achtelfinale 88.805.- 2. Runde 47.620.- 1. Runde 26.380,.