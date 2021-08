ATP Masters Toronto: Alle Spieler, Infos, Auslosung, TV, Preisgeld

Am Montag starten die Matches des Hauptfeldes beim ATP-Masters-1000-Turnier in Toronto. Als Favoriten gehen Daniil Medvedev und Titelverteidiger Rafael Nadal ins Rennen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.08.2021, 11:54 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal hat die letzten beiden Masters-Turniere in Kanada gewonnen

Wer ist in Toronto am Start?

Daniil Medvedev führt das Feld in Toronto vor Rafael Nadal und Stefanos Tsitsipas an. Die Hoffungen der lokalen Fans ruhen auf Denis Shapovalov und Félix Auger-Aliassime. Nicht am Start werden der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic, Olympiasieger Alexander Zverev und die verletzten Dominic Thiem und Roger Federer sein. Ebenfalls absagen musste Lokalmatador Milos Raonic.

Das traditionsreiche Masters-Turnier in Toronto könnt ihr mit Sky X live streamen.

Wer ist der Titelverteidiger?

2020 konnte das kanadische Masters-1000-Turnier nicht ausgetragen werden. Im Jahr davor holte sich Rafael Nadal im Endspiel gegen Daniil Medvedev den Titel. Damals allerdings in Montréal.

Wer überträgt das Turnier in Toronto im TV und Livestream?

Sky wird die Matches aus Toronto ab Montag, 09. August 2021, im TV und Livestream zeigen. Übertragungsbeginn ist jeweils 17 Uhr MESZ.

Wann findet die Auslosung statt?

Das Feld wird am heutigen Samstag um 18 Uhr MESZ statt.

Wie viel Preisgeld gibt es zu gewinnen?

Insgesamt werden an die Spieler 2.850.975.- US Dollar an die Teilnehmer ausgeschüttet.

Wer sind die Rekordsieger?

Ivan Lendl hat die meisten Einzel-Titel in Kanada geholt, insgesamt sechs. Im Doppel kommen die Gebrüder Bryan und der Inder Mahesh Bupathi auf jeweils fünf Championate.

Hier die Sieger in Kanada seit 2011