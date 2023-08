ATP-Masters Toronto: Casper Ruud als erster Spieler im Achtelfinale

Alle Erstrunden-Duelle beim ATP-Masters-1000-Turnier in Toronto sind abgeschlossen und mit Casper Ruud hat das Turnier bereits seinen ersten Spieler im Achtelfinale.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 09.08.2023, 07:17 Uhr

© Getty Images Casper Ruud steht als erster Spieler im Achtelfinale von Toronto

Der Dienstag beim ATP-Masters-1000-Turnier in Toronto war nicht unbedingt der beste Arbeitstag für gesetzte Spieler: Lediglich Alexander Zverev (6:4, 7:6 [3] gegen Tallon Grieksoor) und Casper Ruud konnten ihre Aufgaben bewältigen. Der Norweger setzte sich dabei in der letzten Partie des Tages am Center Court gegen den starken Tschechen Jiri Lehecka mit 7:6 (6), 6:4 durch.

Gerade im ersten Satz hatte der Skandinavier kein leichtes Spiel: Mit 21 unerzwungenen Fehlern war Ruud eindeutig noch nicht in den hochdotierten Canadian Open angekommen. In der Kurzentscheidung lag er sogar bereits mit 0:4 zurück, konnte sich aber noch rechtzeitig aus der unangenehmen Situation retten. In der Runde der letzten 16 trifft der Mann aus Oslo entweder auf Zverev oder den Spanier Alejandro Davidovich Fokina, die am Mittwoch (3. Match nach 17:00 Uhr MESZ) ihre Zweitrundenpartie bestreiten werden.

Auger-Aliassime enttäuscht bei Heimturnier

Bereits zum Auftakt ausgeschieden sind Felix Auger-Aliassime, Cameron Norrie und Borna Coric. Während der Kroate beim 2:6, 3:6 gegen den australischen Lucky Loser Aleksandar Vukic auf völlig verlorenem Posten stand, zeigte der Brite gegen Alex de Minaur (ebenfalls Australien) zwar Gegenwehr, musste sich am Ende aber auch in zwei Sätzen 5:7, 4:6 beugen.

Auger-Aliassime kommt weiter nicht aus seiner Formkrise: Mit 4:6, 4:6 gegen den australischen Qualifikanten Max Purcell bezog der an zehn gesetzte Lokalmatador seine bereits achte Auftaktniederlage in dieser Saison. In der Vorjahresausgabe in Montreal war der 22-Jährige noch bis ins Viertelfinale vorgedrungen.

