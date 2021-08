ATP Masters Toronto: Daniil Medvedev fliegt ins Finale

Daniil Medvedev hatte im Halbfinale beim ATP Masters-Turnier in Toronto keine Probleme mit John Isner.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 15.08.2021, 08:03 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev

So viel zum Thema Form: Daniil Medvedev hatte sich ja eher mühsam ins Halbfinale von Toronto gespielt, Gegner John Isner etwas entspannter und mit dem Rückenwind des Turniersieges in Atlanta. Die besten Voraussetzungen für ein enges Match der beiden? Nee. Medvedev brauchte gerade mal 55 Minuten für sein 6:2, 6:2 gegen den aufschlagstarken US-Amerikaner.

"Ich habe super gespielt, habe fast keine unerzwungenen Fehler gemacht", freute sich Medvedev im Anschluss.

Medvedev im Finale gegen Opelka

Er trifft im Finale überraschend auf einen weiteren Aufschlagkünstler, Reilly Opelka, der überraschend gegen Stefanos Tsitsipas gewonnen hatte.

Medvedev erklärte, er sei sehr zufrieden mit seinem Spiel, er möge die US Open Series und spiele besser und besser, je länger sie gehe.

Medvedev gelangen vier Breaks in acht Aufschlagspielen von Isner, er brachte insgesamt verrückte 84 Prozent seiner Returns zurück.

Gegen Opelka führt Medvedev im direkten Vergleich mit 3:1, drei Begegnungen jedoch gingen in den entscheidenden Satz. Opelkas einziger Sieg stammt vom Turnier in St. Petersburg in 2020.

