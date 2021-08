ATP Masters Toronto: Finale! Reilly Opelka ringt Stefanos Tsitsipas nieder

Reilly Opelka steht überraschend im Finale des ATP-Masters-1000-Events von Toronto. Der US-Amerikaner rang am Samstag Stefanos Tsitsipas in einem Marathon-Match mit 6:7 (2), 7:6 (4) und 6:4 nieder.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 14.08.2021, 23:45 Uhr

Reilly Opelka steht in Toronto im Finale

Die erste Chance dieser Partie hatte Reilly Opelka, der beim Stand von 1:1 gleich zwei Breakchancen bei Aufschlag Tsitsipas vorfand. Der Grieche konnte diese jedoch beide verhindern und zeigte sich von diesem frühen Weckruf wachgerüttelt – in der Folge leistet sich der Weltranglistendritte in seinen Aufschlagspielen kaum Unkonzentriertheiten.

Langsam stieg somit der Druck auf den Aufschlagriesen Reilly Opelka, der einige brenzlige Situationen gegen Ende des ersten Satzes jedoch allen voran durch variables Aufschlagspiel und mutige Netzvorstöße lösen konnte. Im Tiebreak wurde der Druck vonseiten Tsitsipas´ jedoch zu groß, immer öfter kam der Grieche bei Aufschlag Opelka in die Rallyes, immer häufiger gingen diese an den 23-Jährigen. Die Konsequenz: Durchgang eins ging in einem deutlichen Tiebreak an Tsitsipas.

Starker Auftritt von Tsitsipas

Im zweiten Satz war zunächst Reilly Opelka der etwas bessere Akteur. Der US-Amerikaner servierte bärenstark (zwischenzeitlich machte Opelka 14 Punkte bei eigenem Service am Stück) und setzte auch bei Aufschlag Tsitsipas Duftmarken. Den einzigen Breakball konnte der Grieche jedoch mit One-Two-Punch und Netzkante vereiteln. Nach einem Marathon-Aufschlagspiel von Opelka und einem ganz schnellen Game von Tsitsipas stand fest: Auch Durchgang zwei musste im Tiebreak entschieden werden.

In diesem war es nun an Reilly Opelka, dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken. Zuerst holte sich der Hüne das erste Minibreak mit einem sensationellen Vorhand-Inside-Out-Kracher, dieses konnte Tsitsipas nach einem einfachen Fehler des Amerikaners jedoch egalisieren. Nicht so wenige Augenblicke später: Dem Griechen unterlief zuerst ein Doppelfehler, dann traf er eine Rückhand nur am Rahmen. Und Opelka? Der schickte die Partie so in einen Entscheidungssatz.

Warten auf Finalgegner

Im dritten Satz hatte anfangs Stefanos Tsitsipas Oberwasser und wenig später seine überhaupt erst erste Breakchance der Partie. Diese vereitelte Opelka jedoch "in style" mit einem erfolgreichen Serve and Volley. Direkt im Anschluss breakte der US-Amerikaner dann etwas aus dem Nichts. Die Entscheidung in dieser Partie. Tsitsipas kassierte noch eine Code Violation für Coaching und "Ball Abuse", startete ins folgende Aufschlagspiel mit einem 0:15 Handicap. Ein Comeback war für den Weltranglistendritten in diesem Match nicht mehr drinnen, Opelka gewann schlussendlich mit 6:7 (2), 7:6 (4) und 6:4.

Es ist das erste Endspiel für Reilly Opelka auf ATP-Masters-1000-Niveau. Im Finale wartet der 23-Jährige nun auf den Sieger des Duells zwischen Daniil Medvedev und John Isner.