ATP Masters Toronto: Dreht Zverev den Spieß gegen Cerundolo endlich um?

Alexander Zverev und Francisco Cerundolo treffen heute im Achtelflinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Toronto zum vierten Mal aufeinander. Der Argentinier hat alle bisherigen Partien gewonnen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 02.08.2025, 07:45 Uhr

Gegen Francisco Cerundolo hat Alexander Zverev bislang nur Niederlagen einstecken müssen

Wir wollen zunächst einmal nicht vergessen: Francisco Cerundolo hat vor gar nicht allzu langer Zeit Andy Roddick bitter enttäuscht. Der US-Open-Champion von 2003 hatte Cerundolo bis ins Halbfinale von Roland-Garros getippt. Und was erlaubte sich der Argentinier dann? Ein Erstrunden-Aus gegen Gabriel Diallo! Unerhört eigentlich.

Auf dem Weg dorthin hätte Cerundolo im Achtelfinale auch einen Mann besiegen müssen, gegen den er bislang eine weiße Weste hat. Und der nun heute beim ATP-Masters-1000-Turnier in Toronto wieder auf dem Spielplan von Francisco Cerundolo steht: Alexander Zverev.

Darf man also erneut auf einen Sieg des papierformgemäßen Außenseiters tippen? Nicht so schnell.

Zverev gegen Cerundolo bislang nur auf Sand

Denn alle drei bisherigen Partien der beiden haben auf Sand stattgefunden: 2024 und 2025 jeweils in Madrid und im Februar dieses Jahres in Buenos Aires. Nun ist Alexander Zverev auf der Terre Battue wahrlich kein Nasenbohrer. Sondern einer der besten Spieler der Welt. Das gilt bei der deutschen Nummer eins allerdings für alle Beläge. Francisco Cerndolo dagegen wühlt am Ende des Tages schon am liebsten in der roten Asche.

Theoretisch hat Cerundolo alle Anlagen, auch auf schnelleren Belägen zurechtzukommen, vor allem mit seiner kurzen Ausholbewegung bei der Vorhand. Was auf dem schnellen Hartplatz in Toronto den Ausschlag geben könnte: die Aufschlagstärke von Alexander Zverev.

Medvedev schon raus

Den Einzug in das Achtelfinale haben Zverev und Cerundolo im Grunde sicher bewerkstelligt, auch wenn Zverev gegen Matteo Arnaldi eine ziemlich unnötige Ehrenrunde eingelegt hat. Cerundolo dagegen kam gegen Landsmann Tomas Martin Etcheverry sicher durch.

Die Aussichten für den Sieger sind nicht übel. Vor allem aus der Sicht von Alexander Zverev. Denn ein möglicher Kontrahent im Viertelfinale wäre Daniil Medvedev gewesen. Auch ein Spieler, gegen den Zverev nicht gerne antritt und gegen den er zuletzt in HalleWestfalen verloren hat. Aber Medvedev setzte seine mittlerweile schon fast beeindruckende Serie an frühen Niederlagen fort, verlor gegen den „Titelverteidiger“ Alexei Popyrin (der letztes Jahr in Montreal gewonnen hatte) in drei Sätzen. Popyrin spielt in der Runde der letzten 16 gegen Holger Rune.

