ATP-Masters Toronto: Felix Auger-Aliassime nimmt sein Trainerteam in Schutz

Der Kanadier Felix Auger-Aliassime sieht die Schuld nach einer erneuten Auftaktniederlage beim ATP-Masters-1000-Turnier in Toronto nicht bei seinem Trainerteam um Toni Nadal, sondern bei sich selbst.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 10.08.2023, 13:44 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Felix Auger-Aliassime steckt in einer tiefen Formkrise

Sieben Auftaktpleiten in dieser Saison, nun auch bei seinem Heimtrunier in Toronto: Felix Auger-Aliassime befindet sich in einer spielerischen Krise, das ist offensichtlich. Der in der Vergangenheit schon auf Position sechs gestandene 23-Jährige aus Montreál liegt aktuell nur noch auf Platz zwölf und muss bei seiner derzeitigen Talfahrt aufpassen, im Ranking nicht noch weiter abzufallen.

French Open, Wimbledon, Washington und jetzt eben auch Toronto - bei den letzten vier Turnieren, bei denen FAA an den Start ging, war jeweils gleich in der ersten (gespielten) Runde Schluss. Und die Gegnerschaft bei den genannten Einsätzen war mit Fabio Fognini (damals ATP-Position 130), Michael Mmoh (119), Yosuke Watanuki (99) und Max Purcell (78) - mit Verlaub - nicht die allerstärkste.

"Die Hauptschuld liegt bei mir"

Bei der Pressekonferenz nach der Pleite in Kanada nahm Auger-Aliassime die Verantwortung auf sich. Er glaube nicht, dass die Lösung im Trainer liege: "Ich habe die selben Leute um mich, die mich letztes Jahr dort hingebracht haben, wo ich war. Wir sind alle intern im Lösungsmodus, um herauszufinden, wie ich wieder besser spielen kann. Aber die Hauptschuld liegt bei mir. Ich bin derjenige, der die Lösung finden muss."

Die Leistungen im Training seien jedenfalls in Ordnung: "Ich kämpfe ein wenig mit mir selbst. Ich habe mich in den letzten Tagen im Training gut gefühlt, aber das ich so schlecht ins Spiel gestartet bin, ist ganz allein meine Schuld. Es war die schlechteste Art, ein Spiel zu beginnen, vor allem in diesem Abschnitt, in dem ich gerade feststecke."

Auger-Aliassimes Trainerteam besteht neben Toni Nadal, dem Onkel des legendären Rafael Nadal, aus den ehemaligen französischen Ex-Profis Frédéric Fontang und Guillaume Marx. Nadal ist seit April 2021 im Team des vierfachen ATP-Turniersiegers.

Hier das Einzel-Tableau aus Toronto.