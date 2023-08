ATP-Masters Toronto live: Alexander Zverev vs. Alejandro Davidovich Fokina im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft heute in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Toronto auf Alejandro Davidovic Fokina. Das Match gibt es als dritte Partie nach 17:00 Uhr MESZ live bei Sky, im Livestream bei TennisTV und in unserem Liveticker.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 09.08.2023, 08:21 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Alexander Zverev trifft in der zweiten Runde von Toronto auf den Spanier Alejandro Davidovich Fokina

In der ersten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Toronto konnte Alexander Zverev gegen den Niederländer Tallon Griekspoor durchaus überzeugen. Doch auch Davidovich Fokina rauschte gegen den US-Amerikaner J.J. Wolf unwiderstehlich in die zweite Runde.

Das Head-to-head der beiden sieht eindeutig den Hamburger als Favorit. Alle drei bisherigen Duelle gingen mehr oder weniger eindeutig an die deutsche Nummer eins.

Zverev vs. Davidovich Fokina - Hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Alejandro Davidovich Fokina gibt es ab ca. 20:00 Uhr live bei Sky und im Livestream bei TennisTV.

Hier das Einzel-Tableau aus Toronto