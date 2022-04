ATP: Matteo Berrettini ist der wahre König von Instagram

Der Italiener Matteo Berrettini weiß seine Fans auf dem Social-Media-Netzwerk Instagram von allen Tennisprofis am meisten zu Interaktionen zu animieren.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 04.04.2022, 18:09 Uhr

© Getty Images Matteo Berrettinis Popularität liegt auch in den häufigen Fernsehauftritten begründet - hier beim Musikfestival in Sanremo

Wenn es rein nach der Menge an Followern geht, führt beim sozialen Netzwerk Instagram ganz klar Rafael Nadal die Rangliste bei den männlichen Spitzenspielern an. Der Spanier bringt es insgesamt auf 14 Millionen Fans, die seinen Kanal abonniert haben. Auf Rang zwei befindet sich in dieser Wertung der Serbe Novak Djokovic mit 10,4 Millionen Fans, Platz drei hat Roger Federer mit 9,1 Millionen inne.

Was für Sponsoren und Investoren bezüglich der Sportler-Vermarktung allerdings noch mehr von Interesse ist als die Anzahl der Follower, ist die sogenannte Engagement-Rate. Diese misst die Interaktionen, die Inhalte im Verhältnis zu ihrer Reichweite erzielen. Interaktionen sind in diesem Fall Reaktionen, Kommentare oder wenn Inhalte mit Freunden geteilt werden. Kurz gefasst: Je höher die Engagement-Rate desto eher setzen sich die Fans der einzelnen Marken mit den geposteten Inhalten auseinander.

TV-Show-Auftritte als Social-Media-Boost

Und wenn es nach diesem Wertungs-Kriterium geht, ist Matteo Berrettini der ganz klare Sieger. Mit einer beachtlichen Marke von 14 Prozent verweist der Römer Daniil Medvedv mit 12,5 Prozent auf den zweiten Platz. Klar dahinter bringt es "Maestro" Federer auf 7,2 Prozentpunkte, weit abgschlagen liegt der 21-fache Grand-Slam-Champion Nadal mit lediglich 2 Prozent Engagement-Rate im Hintertreffen.

Neben den Trennungsgerüchten von Berrettini und Tenniskollegin Ajla Tomljanovic dürften vor allem die trendigen TV-Show-Auftritte des 25-Jährigen der Hauptgrund für die hohe Interaktionsbereitschaft seiner Fans sein. So trat der Südeuropäer etwa beim Musikfestival in Sanremo oder bei der italienischen Version der Kochshow Masterchef auf - eine wahre Freude für Partner wie Hugo Boss und Konsorten.