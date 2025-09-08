ATP: Medvedev versucht es mit Johansson als neuem Coach

Daniil Medvedev wird es nach seiner Trennung von Langzeit-Coach Gil Cervara im Hersbt 2025 mit Thomas Johansson als Coach versuchen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 08.09.2025, 11:19 Uhr

© Getty Images Thomas Johansson hat schon hinreichend Erfahrung als Coach

Die Saison 2025 hätte für Daniil Medvedev nicht viel schlechter laufen können, vor allem bei den vier Grand-Slam-Turnieren. Da gab es nur einen einzigen Sieg, und das zum Auftakt in Melbourne gegen einen Spieler, der außerhalb der Top 400 der ATP-Charts klassiert war. Sicherlich auch ein Grund dafür, dass Medvedev und Langzeit-Coach Gil Cervara nach den US Open ihre Zusammenarbeit beendet haben.

Der neue Mann in der Box des ehemaligen Weltranglisten-Ersten soll nun auf Probebasis Thomas Johansson werden. So wollen es gut informierte Medien erfahren haben. Johansson soll Medvedev während des anstehenden Asien-Tripes betreuen.

Der Schwede hat 2002 bei den Australian Open den größten Triumph seiner Karriere gefeiert. Und war in den vergangenen Jahren immer wieder als Coach unterwegs - und zwar auf der WTA-Tour (etwa bei Sorana Cirstea) wie auch bei den Männern (als Trainer von David Goffin).