ATP Melbourne: Felix Auger-Aliassime und Jannik Sinner auf Titelkurs

Mit Félix Auger-Aliassime und Jannik Sinner stehen am Sonntag zwei der am meisten versprechenden Youngsters auf der ATP-Tour in einem Finale in Melbourne. Allerdings nicht im selben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.02.2021, 14:46 Uhr

© Getty Images Klappt es für Félix Auger-Aliassime endlich mit dem ersten Turniersieg?

Gut möglich, dass sich Jannik Sinner und Félix Auger-Aliassime am Sonntag im Melbourne Park über den Weg laufen. Beide haben schließlich noch Finalverpflichtungen, bevor am Montag mit den Australian Open das erste Major des Jahres startet. Sinner allerdings wird sich im Endspiel des Grand Ocean Road Open mit Landsmann Stefano Travaglia messen, währen Auger-Aliassime beim Murray River Open gegen Daniel Evans ran muss. Der Druck auf dem Kanadier ist dabei groß: Sechs Mal stand Auger-Aliassime bereits im Finale eines ATP-Tour-Turniers, gewinnen konnte er keines davon.

Sinner hat es zum Abschluss des vergangenen Jahres in Sofia besser gemacht. Geht aber mit der Hypothek eines Marathons gegen Karen Khachanov in die Begegnung mit Travaglia: Der Südtiroler siegte zwar mit 7:6 (4), 4:6 und 7:6 (4), benötigte dafür aber eine Spielzeit von 3:04 Stunden. Travaglia Monteiro gewann gegen Thiago Monteiro dagegen problemlos mit 6:3 und 6:4.

Wie auch immer es am Sonntag läuft, Zeit zur Regeneration werden weder Sinner noch Auger-Aliassime haben: Beide müssen bei den Australian Open bereits am Montag ran. Dann wartet auf den Italiener Denis Shapovalov, Auger-Aliassime trifft auf Cedric-Marcel Stebe.

