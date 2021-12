ATP Melbourne: Noch auf der Entry-List - aber Start von Rafael Nadal ist weiterhin unsicher

Ob Rafael Nadal nach seiner Covid-Infektion tatsächlich beim ATP-250-Turnier in Melbourne an den Start geht, ist weiterhin ungewiss. Dennoch kann das Teilnehmerfeld durchaus gefallen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.12.2021, 21:23 Uhr

© Getty Images Noch unsicher - ob Rafael Nadal in Melbourne an den Start geht, bleibt weiterhin offen

Ein positiver Corona-Test nach dem Einladungsturnier in Abu Dhabi schockierte wohl nicht nur Rafael Nadal selbst - auch die Turnierveranstalter in "Down under" zittern seitdem, ob sie nun mit einer Teilnahme des "Stiers von Manacor" rechnen dürfen oder nicht. Abseits des ATP Cups, der bereits diesen Samstag startet, warten kommende Woche mit den beiden ATP-World-Tour-250-Turnieren in Adelaide und Melbourne zwei weitere Australian-Open-Vorbereitungsturniere auf die Spieler und Fans.

An und für sich hat der Mallorquiner für das Event in Melbourne genannt, steht auch weiterhin noch auf der Entry-List des Hartplatz-Events. Es wird allerdings bald zeitlich knapp, denn bis zum kommenden Montag zählt der Kalender nur noch fünf Tage. Derzeit befindet sich der 20-fache Grand-Slam-Champion noch in Quarantäne in seinem Haus in Porto Cristo und pumpt brav Gewichte, was er kürzlich auch in einer Instagram-Story zur Schau stellte.

Nick Kyrgios mit Wild-Card dabei

Sollte sich Nadal doch gegen einen Antritt in der Fünf-Millionen-Metropole entscheiden, würde Aufschlagkanone Reilly Opelka die Nummer-eins-Position im Turnierraster erben. Dahinter warten mit Grigor Dimitrov, Lloyd Harris und David Goffin profunde Könner des weißen Sports. Mit Dominik Köpfer ist auch ein Spieler des DTB unter den Gesetzten dabei - mit Nadal die Nummer acht, ohne ihn die Nummer sieben.

Aktuell ist Richard Gasquet als Nummer 87 des ATP-Rankings als letzter direkt für das Hauptfeld qualifiziert. Mit einer Wild-Card wurde der Lokalmatador Nick Kyrgios (ATP 93) ausgestattet. Das "Enfant terrible" der Herrentour war seit den US Open Anfang September nicht mehr im Turniereinsatz.