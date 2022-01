ATP Melbourne: Rafael Nadal auch im Paarlauf im Einsatz

Rafael Nadal nimmt beim ATP-250-Event von Melbourne, das am 4. Januar seinen Start finden wird, das volle Programm mit. Neben seinem Start im Einzel ist der 20-fache Major-Sieger nämlich auch im Doppel-Draw an der Seite von Jaume Munar zu finden.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 03.01.2022, 06:44 Uhr

Rafael Nadal gibt sich in Melbourne auch im Paarlauf die Ehre

Mit einem Augenzwinkern machte Rafael Nadal seinen Fans wohl eines der schönsten Neujahrgeschenke: Er teilte ein Foto von sich, in der Rod Laver Arena in Melbourne stehend, in den sozialen Medien. „Nicht weitersagen“, schrieb der 20-fache Grand-Slam-Sieger dazu. Die Nachricht machte trotzdem die Runde. Damit steht auch fest, dass Nadal beim ATP-250-Event von Melbourne in die Saison 2022 starten wird, ehe ab 17. Januar mit den Australian Open auch schon das erste ganz große Highlight des Spieljahres auf dem Programm steht.

In Melbourne geht Nadal zunächst topgesetzt ins Rennen. Mit einem Freilos in Runde eins ausgestattet geht es der zweiten Runde gegen Marcos Giron oder einen Qualifikanten. In der Runde der letzten Acht ist mit Dominik Koepfer ein Deutscher der wahrscheinlichste Gegner. Im Halbfinale könnten schließlich David Goffin oder Ilya Ivashka warten.

Als Nummer zwei und drei gehen in Melbourne indes Reilly Opelka und Grigor Dimitrov ans Werk. Auch der Start von Nick Kyrgios wird nicht ohne mediales Interesse ausbleiben, der Australier wurde mit einer Wildcard ausgestattet und trifft zum Auftakt auf Alex Molcan aus der Slowakei. Nadal-Bezwinger vom Show-Event in Abu Dhabi, Andy Murray, ist in Melbourne indes ebenfalls am Start. Der Schotte trifft auf Facundo Bagnis.

Nadal: Spielpraxis im Doppel

Die Auftritte im Einzel werden aber nicht die einzigen Gelegenheiten sein, bei denen es Rafael Nadal beim ATP-250-Event von Melbourne zu sehen geben wird. Der Mallorquiner wird nämlich auch im Doppel – und zwar an der Seite von Landsmann Jaume Munar – an den Start gehen. In Runde eins geht es für das spanische Duo gegen die beiden Lokalmatadoren Marc Polmans und Alexei Popyrin.

Wesley Koolhof und Neal Skupski gehen in Melbourne im Doppel-Bewerb topgesetzt ans Werk, als Nummer zwei schlagen Raven Klaasen und Ben McLachlan in der Millionenmetropole auf. Für Nadal ist der Start im Doppel freilich nur eine weitere Gelegenheit, möglichst viel Matchpraxis hinsichtlich des ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres zu sammeln.

Nadal mit positivem COVID-Test

Der Start in Down Under des 20-fachen Major-Siegers war jedoch lange Zeit alles andere als gewiss. Musste der Mallorquiner die Saison 2021 nämlich noch frühzeitig aufgrund einer langwierigen Fußverletzung beenden, so warf Nadal zuletzt eine COVID-19-Infektion, die sich der Spanier wohl bei seinen Auftritten bei den Mubadala World Tennis Championships in Abu Dhabi zugezogen hatte, etwas aus dem Trainingsrhythmus.

Erste Hoffnung machten dann aber Trainingsvideos nach der verpflichtenden Isolation, die von Nadal in Spanien aufgenommen wurden. Und die endgültige Bestätigung folgte nun also kurz vorm Jahreswechsel – als der Spanier bereits aus der Rod Laver Arena strahlte.