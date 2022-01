ATP Melbourne: Rafael Nadal holt Turniersieg Nummer 89

Rafael Nadal hat das Jahr 2022 mit einem Titelgewinn begonnen. Der Spanier besiegte im Endspiel des ATP-Tour-250-Events in Melbourne Überraschungsmann Maxime Cressy mit 7:6 (6) und 6:3.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.01.2022, 11:37 Uhr

Rafael Nadal ist in Melbourne seiner Favoritenrolle gerecht geworden

Rafael Nadal muss sich im Endspiel des ATP-Tour-250-Turniers in Melbourne vorgekommen sein wie auf einer Reise in längst vergangene Zeiten. Denn Gegner Maxime Cressy, der sich aus der Qualifikation bis ins Finale gespielt hatte, spielt als einer der wenigen auf der Tour konsequent Aufschlag-Volley. Und Cressy hatte sogar die Chance, den Favoriten noch mehr unter Druck zu setzen - schaffte es aber nicht, beim Stand von 6:5 im Tiebreak des ersten Satzes mit eigenem Aufschlag die Führung zu sichern.

Nadal gewann drei Punkte in Folge und blieb auch im zweiten Durchgang geduldig. Die Chance kam im achten Spiel, in dem der 20-malige Grand-Slam-Champion eine Breakchance verwerten konnte. Davon konnte sich Cressy nicht mehr erholen, nach 1:47 Stunden Spielzeit hatte Nadal seinen 89. Titel auf der ATP-Tour eingetütet.

Für die spanische Legende war es erst der zweite Triumph in Australien überhaupt. 2009 hatte er den Titel bei den Australian Open geholt. Wie an diesem Sonntag in der Rod Laver Arena im Melbourne Park.