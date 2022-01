ATP Melbourne: Rafael Nadal startet mit Sieg in die Saison 2022

Rafael Nadal hat mit einem souveränen 6:2 und 7:5 gegen Ricardas Berankis beim ATP-Tour-250-Turnier in Melbourne seine Tennissaison 2022 eingeläutet.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.01.2022, 08:23 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal am Donnerstag in Melbourne

Ungeachtet der dramatischen Ereignisse, die sich derzeit um Novak Djokovic abspielen, wird in Melbourne auch Tennis gespielt. Und Rafael Nadal hat beim ATP-Tour-250-Turnier, das bereits auf der Anlage der Australian Open ausgetragen wird, einen solide Auftakt hingelegt. Nadal gewann gegen Ricardas Berankis mit 6:2 und 7:5 und wartet nun auf den Sieger der Partie zwischen Alexei Popyrin und Tallon Griekspoor.

Hinter dem Antreten von Nadal in Australien waren einige Fragezeichen gestanden, seinen letzten Wettkampf hatte der Spanier beim ATP-Tour-500-Event in Washington im vergangenen Sommer bestritten. Danach musste sich Nadal einer Operation unterziehen, Ende des Jahres 2021 kam noch eine Infektion mit dem Corona-Virus hinzu. Das Match gegen Berankis, das in der Rod Laver Arena ausgetragen wurde, hatte der 20-malige Major-Gewinner stets unter Kontrolle.

Nadals alter Rivale Andy Murray war in Melbourne schon in Runde eins an Facundo Bagnis gescheitert. Der Argentinier wiederum unterlag Grigor Dimitrov, der ebenfalls bereits im Viertelfinale steht. Als Nummer zwei hinter Nadal ist der US-Amerikaner Reilly Opelka in das Turnier gegangen.